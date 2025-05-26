Bandai Namco назвала дату выхода нового DLC-персонажа для Tekken 8 — тайского бойца Факумрама. Владельцы Season 2 Character Pass получат к нему доступ уже 7 июля, а все остальные игроки смогут приобрести персонажа 10 июля. Осенью к ростеру присоединится ещё один популярный боец — Армор Кинг.

Кроме новых бойцов, разработчики подготовили и бесплатное сюжетное обновление. 30 сентября в игре появится новая глава под названием Unforgotten Echoes, которая расширит основную историю.

Tekken 8 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam).