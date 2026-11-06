Bandai Namco: объем продаж серии Tekken превысил 62,7 млн копий, серии Dark Souls - 41,8 млн

Компания Bandai Namco представила обновлённые данные об общем объёме продаж ряда своих ключевых игровых франшиз. Согласно опубликованному компанией «Справочнику 2026 года» (Fact Book 2026), суммарный объем поставок серии Tekken по всему миру достиг 62,70 млн копий, а серии Tales of — 32,13 млн копий.

Эти показатели охватывают период до марта 2026 года; для Tekken отсчёт ведётся с момента запуска франшизы в марте 1995 года. В цифру 62,70 млн включены копии как для домашних консолей, так и для ПК, что делает Tekken самой успешной серией Bandai Namco по объёму поставок на консолях.

В отчёте Bandai Namco также приводятся общие показатели по другим франшизам. Игры по вселенной «Наруто» (Naruto) с апреля 2006 года разошлись тиражом 46,58 млн копий, а серия Dark Souls с сентября 2011 года достигла отметки в 41,80 млн копий.

Стоит отметить, что показатель для Dark Souls учитывает только продажи на зарубежных рынках, где дистрибьютором выступала Bandai Namco Entertainment. В него не включены продажи на внутреннем японском рынке, которыми занималась студия FromSoftware, поэтому приведённая цифра не отражает общемировой объем поставок в полном объёме. С апреля 2017 года совокупный объем поставок серии Little Nightmares (включая сетевой контент) достиг 24,54 млн единиц, а показатели серии Super Robot Wars с апреля 1991 года составили 21,33 млн единиц.

Эти цифры отражают совокупный объем поставок за всё время (по состоянию на март 2026 года), а не продажи за последний финансовый год. В отчёте Bandai Namco не приводятся данные по поставкам за конкретный год для серий Tekken и Tales of.

Компания также раскрыла обновлённые данные о количестве загрузок ряда мобильных игр. Число загрузок Dragon Ball Z Dokkan Battle достигло 400 миллионов, а у ONE PIECE Bounty Rush этот показатель составил 240 миллионов. Игры ONE PIECE Treasure Cruise и Dragon Ball Legends преодолели отметку в 100 миллионов загрузок каждая.

В рамках цифрового подразделения Bandai Namco выручка от сетевого контента выросла со 195,1 млрд до 228,5 млрд иен. Выручка от игр для домашних консолей, напротив, снизилась с 216,1 млрд до 199,1 млрд иен.

Что касается ключевых интеллектуальных собственностей группы, то выручка от франшизы Gundam значительно увеличилась — со 153,5 млрд до 254,3 млрд иен. Выручка от Dragon Ball сократилась со 190,6 млрд до 138,0 млрд иен, в то время как показатели ONE PIECE остались относительно стабильными — 139,3 млрд иен.