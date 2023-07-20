Tekken 8 TBA
7.8 89 оценок

Bandai Namco показала Клаудио Серафино в новом геймплейном трейлере Tekken 8

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butcher69
Новости

Компания Bandai Namco представила новый трейлер игры Tekken 8, в котором демонстрируется геймплей за Клаудио Серафино.

Tekken 8 находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). Точная дата выхода еще не известна.

Tekken 8 — следующая часть популярнейшей серии файтингов. Игра строится на основе предыдущих частей, но с некоторыми новыми механиками, подробнее о которых вы можете прочитать здесь.

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Tekken 8
TBA
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Famiclone

Будет обидно если в ростер не попадет Катарина

1
Netscraper

Персы, дебютировавшие в T7, скорее всего вернутся все. Лаки, мать её, Хлоя, к сожалению, тоже должна вернутся.

0
Famiclone Netscraper
Лаки, мать её, Хлоя, к сожалению, тоже должна вернутся.

А вот это действительно печально

1
Strannik110 Netscraper

Только не она! Кто-угодно, но не она...

1
Netscraper Strannik110

Надежда есть, учитывая сколько людей просит её удалить/стереть из Теккена перманентно. Может Харада прислушается и заменит её новым персом

0
Indigo Night

Братишка зря времени не терял, кг 20 точно прибавилось.

1