Bandai Namco показала Клаудио Серафино в новом геймплейном трейлере Tekken 8 ©

Компания Bandai Namco представила новый трейлер игры Tekken 8, в котором демонстрируется геймплей за Клаудио Серафино.

Tekken 8 находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). Точная дата выхода еще не известна.

Tekken 8 — следующая часть популярнейшей серии файтингов. Игра строится на основе предыдущих частей, но с некоторыми новыми механиками, подробнее о которых вы можете прочитать здесь.