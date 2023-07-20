Bandai Namco показала Клаудио Серафино в новом геймплейном трейлере Tekken 8

Компания Bandai Namco представила новый трейлер игры Tekken 8, в котором демонстрируется геймплей за Клаудио Серафино.
Tekken 8 находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). Точная дата выхода еще не известна.
Tekken 8 — следующая часть популярнейшей серии файтингов. Игра строится на основе предыдущих частей, но с некоторыми новыми механиками, подробнее о которых вы можете прочитать здесь.
Будет обидно если в ростер не попадет Катарина
Персы, дебютировавшие в T7, скорее всего вернутся все. Лаки, мать её, Хлоя, к сожалению, тоже должна вернутся.
А вот это действительно печально
Только не она! Кто-угодно, но не она...
Надежда есть, учитывая сколько людей просит её удалить/стереть из Теккена перманентно. Может Харада прислушается и заменит её новым персом
Братишка зря времени не терял, кг 20 точно прибавилось.