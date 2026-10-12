Bandai Namco показала трейлеры Юдзиро Ханмы и Роджера-младшего для Tekken 8

На Evo France 2026 Bandai Namco официально представила полноценный геймплейный трейлер Роджера-младшего для Tekken 8. Кенгуру-боксёр возвращается в серию впервые со времён Tekken Tag Tournament 2.

Также Bandai Namco представила трейлер Юдзиро Ханмы из франшизы "Баки". Ролик стал кроссовером манги и аниме Кэйсукэ Итагаки с легендарным файтингом студии.

Трейлер представил Юдзиро как «Сильнейшее существо на Земле». В нём показали его подавляющую силу, внушительное присутствие и жестокие боевые приёмы, которые он привносит в мир Tekken 8.

Появление Юдзиро в Tekken 8 объединяет две франшизы, прославленные напряжёнными боями, колоритными бойцами и зрелищными сражениями. Персонаж станет четвёртым и последним бойцом третьего сезона, а его выход запланирован на начало 2027 года.

Ранее студия также раскрыла ещё одного бойца — Боба, который вместе с Кунимицу, Роджером-младшим и Юдзиро Ханмой пополнит состав третьего сезона Tekken 8.