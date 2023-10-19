Bandai Namco представила коллекционное издание Tekken 8

В среду Bandai Namco открыла предварительный заказ на безумное коллекционное издание игры Tekken 8. Помимо базовой игры, в комплект входит ряд реликвий, которые, безусловно, займут достойное место на книжных полках энтузиастов.
По словам издателя, в комплект Premium Collector Edition входят физические носители с выбранной платформы и специальный стальной альбом. В комплект также входят восемь коллекционных карточек, металлическое кольцо Лероя с бархатным мешочком и аркадная монета диаметром 5 см. Изюминкой издания является статуэтка, вдохновленная демонической версией Джина Казамы. В трейлере к Premium Collector Edition игры Tekken 8 можно увидеть более подробную информацию о фигурке и подтвердить использование светодиодной системы для подачи электричества.
Коллекционное издание также включает в себя весь загружаемый контент из Digital Ultimate Edition. Это годовой пропуск (четыре персонажа и один скин), Gold Suit Pack, а также классический комплект одежды и скины Kazuya, Jin и Jun для аватара (режим Arcade Quest).
Согласно официальному сайту Bandai Namco, стоимость делюксовой физической версии составляет 299,99 долларов США. Более подробную информацию о предварительном заказе можно получить здесь.
Tekken 8 выйдет 25 января 2024 г. для PS5, Xbox Series и ПК.
Фигурка не Лили, так что, мимо.
Без сисек жизнь скучна !?!?!?!
Я смотрю новости копипастят аж на трёх сайтах, жёстко. Хоть бы от себя иногда дописывали что ли...