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Tekken 8 26.01.2024
7.7 116 оценок

Bandai Namco представила коллекционное издание Tekken 8

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Gruz_
Новости

В среду Bandai Namco открыла предварительный заказ на безумное коллекционное издание игры Tekken 8. Помимо базовой игры, в комплект входит ряд реликвий, которые, безусловно, займут достойное место на книжных полках энтузиастов.

По словам издателя, в комплект Premium Collector Edition входят физические носители с выбранной платформы и специальный стальной альбом. В комплект также входят восемь коллекционных карточек, металлическое кольцо Лероя с бархатным мешочком и аркадная монета диаметром 5 см. Изюминкой издания является статуэтка, вдохновленная демонической версией Джина Казамы. В трейлере к Premium Collector Edition игры Tekken 8 можно увидеть более подробную информацию о фигурке и подтвердить использование светодиодной системы для подачи электричества.

Коллекционное издание также включает в себя весь загружаемый контент из Digital Ultimate Edition. Это годовой пропуск (четыре персонажа и один скин), Gold Suit Pack, а также классический комплект одежды и скины Kazuya, Jin и Jun для аватара (режим Arcade Quest).

Согласно официальному сайту Bandai Namco, стоимость делюксовой физической версии составляет 299,99 долларов США. Более подробную информацию о предварительном заказе можно получить здесь.

Tekken 8 выйдет 25 января 2024 г. для PS5, Xbox Series и ПК.

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Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Kenn1y

Фигурка не Лили, так что, мимо.

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Гремлин666

Без сисек жизнь скучна !?!?!?!

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evetester

Я смотрю новости копипастят аж на трёх сайтах, жёстко. Хоть бы от себя иногда дописывали что ли...

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