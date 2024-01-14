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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.9 154 оценки

Bandai Namco представила открывающий Tekken 8 ролик и подтвердила Эдди Гордо в качестве первого персонажа DLC

monk70
Новости

Bandai Namco представила вступительный ролик Tekken 8. Поклонники серии знают, что каждая игра имеет собственную заставку, и предстоящая часть не станет исключением. Здесь множество действий, немного понимания основного конфликта между Джином и Казуей и, что, пожалуй, самое главное, крутые эпизоды практически каждого персонажа в базовом ростере игры.

Но это не все. Был подтвержден первый персонаж DLC для Tekken 8, и это свежевыглядящий Эдди Гордо. Мастер капоэйры прибудет этой весной и станет первым из четырех обещанных персонажей (следующие три выйдут летом, осенью и зимой соответственно).

11
6
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 6
Ваш комментарий
GraF68ru

блеск, всегда "радовало", как в файтингах выпиливают классического персонажа с готовыми механиками, чтобы в наглую рубануть капустки на лошках.

5
SaylerX

увы такой тренд, теперь так будет всегда

0
Indigo Night

за которого играло 2 человека? Которые в любом случае купят его за 200 рублей и пойдут дальше играть.

0
jax baron

ну панда то есть и всё больше и не нужно дурочкам.

0
Hidan20

Культового персонажа всей серии всунули в DLC. Дожили...

2
jax baron

за то панда есть.

0