Bandai Namco представила открывающий Tekken 8 ролик и подтвердила Эдди Гордо в качестве первого персонажа DLC

Bandai Namco представила вступительный ролик Tekken 8. Поклонники серии знают, что каждая игра имеет собственную заставку, и предстоящая часть не станет исключением. Здесь множество действий, немного понимания основного конфликта между Джином и Казуей и, что, пожалуй, самое главное, крутые эпизоды практически каждого персонажа в базовом ростере игры.
Но это не все. Был подтвержден первый персонаж DLC для Tekken 8, и это свежевыглядящий Эдди Гордо. Мастер капоэйры прибудет этой весной и станет первым из четырех обещанных персонажей (следующие три выйдут летом, осенью и зимой соответственно).
блеск, всегда "радовало", как в файтингах выпиливают классического персонажа с готовыми механиками, чтобы в наглую рубануть капустки на лошках.
увы такой тренд, теперь так будет всегда
за которого играло 2 человека? Которые в любом случае купят его за 200 рублей и пойдут дальше играть.
ну панда то есть и всё больше и не нужно дурочкам.
Культового персонажа всей серии всунули в DLC. Дожили...
за то панда есть.