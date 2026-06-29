Bandai Namco продемонстрировала геймплей Боба в Tekken 8 и предлагает короткий тизер Роджера-младшего

Bandai Namco представила первые кадры геймплея долгожданного персонажа для поклонников Tekken 8: Боб вернулся, стал ещё больше, с подтверждённой датой выхода и всей своей невероятной харизмой.

Bandai Namco выпустила официальный трейлер бойца, который снова появляется в игре в ярком спортивном костюме и, конечно же, с чизбургерами и онигири в руках. Впервые представленный в Tekken 6, этот светловолосый гигант известен сочетанием внушительного телосложения и удивительной ловкости, и этот контраст остаётся центральным элементом его стиля игры в новой игре.

Боб появится для всех игроков 24 августа. Однако обладатели Season 3 Pass получат ранний доступ к персонажу с 19 августа, за пять дней до официального релиза.

В конце трейлера Bandai Namco представила краткий обзор следующего персонажа: Роджера-младшего, боксирующего кенгуру, который будет полностью представлен на EVO France в октябре. Участие этого персонажа служит напоминанием о том, что Tekken — это франшиза, готовая с полной серьёзностью принять абсурд.

Наконец, Юдзиро Ханма из серии «Баки» завершит состав персонажей третьего сезона.