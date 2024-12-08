Bandai Namco раскрыла подробности зимнего обновления для Tekken 8 и анонсировала второй сезон

Компания Bandai Namco анонсировала зимнее обновление для Tekken 8, которое принесет несколько интересных нововведений. В игре появится усовершенствованный фоторежим, а также дополнительные слоты для кастомизации персонажей. Обновление также включает бонусные уровни в Fight Pass, персонализированные персонажи в главном меню и уникальный фан-арт Tekken. Кроме того, будет добавлен 30-й юбилейный Fight Pass, посвященный долгожданному празднованию серии.

Кроме того, разработчики анонсировали второй сезон игры, который улучшит систему и баланс, добавит новые приемы для всех персонажей и запустит мировой тур Tekken. В завершение первого года контента также будет объявлен финальный боец из Year 1 Pass, которого можно будет увидеть на The Game Awards 2024.

Tekken 8 доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.