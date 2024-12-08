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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 612 оценок

Bandai Namco раскрыла подробности зимнего обновления для Tekken 8 и анонсировала второй сезон

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco анонсировала зимнее обновление для Tekken 8, которое принесет несколько интересных нововведений. В игре появится усовершенствованный фоторежим, а также дополнительные слоты для кастомизации персонажей. Обновление также включает бонусные уровни в Fight Pass, персонализированные персонажи в главном меню и уникальный фан-арт Tekken. Кроме того, будет добавлен 30-й юбилейный Fight Pass, посвященный долгожданному празднованию серии.

Кроме того, разработчики анонсировали второй сезон игры, который улучшит систему и баланс, добавит новые приемы для всех персонажей и запустит мировой тур Tekken. В завершение первого года контента также будет объявлен финальный боец из Year 1 Pass, которого можно будет увидеть на The Game Awards 2024.

Tekken 8 доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.

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Tekken 8
26.01.2024
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