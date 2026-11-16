Bandai Namco рассказала о своем новом собственном игровом движке SOL-AVES

Компания Bandai Namco Holdings опубликовала стенограмму сессии вопросов и ответов с акционерами по итогам первой половины финансового года, который завершится в марте 2027 года. В ходе встречи (11 ноября) представители компании рассказали о решении разработать SOL-AVES — новый проприетарный игровой движок — и о том, в чем, по их мнению, заключаются его главные достоинства.

Движок SOL-AVES, созданный силами Bandai Namco Studios (студии, работающей как над собственными сериями — такими как Tekken, Ace Combat и Tales, — так и над проектами по заказу других компаний), был впервые анонсирован еще в 2022 году, тогда еще как безымянный внутренний проект. Широкой общественности о нем стало известно в 2025 году, когда выяснилось, что именно на SOL-AVES создается игра Kirby Air Riders для Nintendo.

Комментируя назначение движка на встрече с акционерами, представитель Bandai Namco отметил: «SOL-AVES объединяет в себе опыт и наработки, накопленные нами за долгие годы разработки игр. Он спроектирован для поддержки широкого спектра жанров, включая файтинги и ролевые игры (RPG) — направления, которые Bandai Namco планирует развивать в рамках своего игрового портфолио». В частности, было подчеркнуто, что одним из ключевых преимуществ SOL-AVES является высокая скорость обработки данных, «которая критически важна для жанра файтингов».

Представитель компании добавил: «Внедряя этот движок, мы стремимся повысить качество игр и максимально раскрыть творческий потенциал наших разработчиков. В основу его создания лег принцип максимально быстрой интеграции творческих активов в игровой процесс. На первом этапе мы сосредоточимся на полноценном использовании SOL-AVES внутри самой группы компаний Bandai Namco».

Работа над SOL-AVES началась еще в 2019 году. Целью Bandai Namco было создание собственной среды для разработки игр уровня AAA — в том числе проектов с открытым миром, — чтобы не зависеть от сторонних движков, таких как Unity или Unreal Engine. Разработку возглавил Жюльен Мерсенон, ранее занимавший должность технического директора в Ubisoft и Square Enix; в основу проекта легли наработки, созданные командами Bandai Namco Studios в ходе работы над различными инструментами для независимой разработки игр.