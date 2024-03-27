Bandai Namco удаляет ролики с популярными модами для Tekken 8, даже если они не раздевают девушек в файтинге

Как и многие другие проекты на ПК, релиз файтинга Tekken 8 сопровождалось большим количеством пользовательских модификаций. Сперва энтузиасты просто разделяли женских персонажей, но затем начали добавлять уникальные костюмы, менять баланс и внедрять другие интересные элементы. Благодаря модам в файтинге даже появился Асторион, известный герой из Baldur's Gate 3, и кажется, сами разработчики совсем не против такого творчества. Однако издатель игры Bandai Namco внезапно начал удалять любые ролики с упоминанием даже самых приличных модов.

Об нападках издателя сообщил пользователь под ником UMIN, который заметил пропажу своих самых популярных видео с модификациями для Tekken 8. Затем Bandai Namco быстро переключились на других пользователей, и сейчас практически невозможно безопасно загрузить ролик с демонстрацией мода, утруждают авторов контента.

Поведение японской компании выглядит очень странно и вызывает недоумение в сообществе файтинга. На данный момент от действий Bandai Namco пострадали не сами модификации, а лишь их видеодемонстрации. Под раздачу попали даже обычные блогеры, которые делятся роликами с модами или создают контент на их основе, не являясь их авторами.

В социальных сетях игроки призывают Bandai Namco отменить жесткую политику в отношении модов и перечисляют их положительные стороны, как для пользователей, так и для самой игры. Представители компании пока официально не выходили на связь и не комментировали ситуацию. Пользователи предполагают, что их действие может быть связано с недавним инцидентом на турнире по Street Fighter 6, где один из участников использовал обнаженную модель героини, которая была модифицирована в его игре. В предверии скорого турнира по Tekken 8 издатель может таким образом обезопасить себя.