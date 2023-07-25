Будут ли в Tekken 8 гостевые персонажи с DLC? Отвечает продюсер серии Кацухиро Харада ©

Закрытое сетевое тестирование Tekken 8 закончилось несколько часов назад, и эта первая фаза тестирования дала нам почувствовать вкус этой новой итерации исторической серии файтингов Bandai Namco и позволила взять на себя роль нескольких бойцов, которые будут частью основного ростера.

Поклонники явно с нетерпением ждут возможности узнать полный список Tekken 8, а некоторым также любопытно узнать, будут ли, как это было в предыдущей части, гостевые персонажи. Tekken 7 приветствовала Акума, исторического бойца Street Fighter, с момента запуска, а затем также включала таких персонажей, как Ноктис из Final Fantasy XV, Гуси Ховарда из Fatal Fury и даже Ниган из The Walking Dead через DLC.

На данный момент Кацухиро Харада не особо раскрывает это, но предполагает, что с DLC после запуска мы могли бы увидеть добавление новых гостевых персонажей в серию. На данный момент, однако, внимание полностью сосредоточено на стартовом составе, который, за исключением сюрпризов, не должен включать в себя специальных гостей.

«У нас нет планов отдавать предпочтение гостевым персонажам. На данный момент мы сосредоточены на том, чтобы в исходном списке было больше бойцов, чем в других файтингах (другими словами, увеличение начального количества персонажей по умолчанию). Даже если мы выберем гостевых персонажей, это будет обсуждаться после релиза», — сказал продюсер серии и генеральный менеджер Bandai Namco Entertainment.