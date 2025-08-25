Бывший геймдиректор Dead or Alive ушёл из Bandai Namco и покинул команду Tekken 8

В конце августа 2025 года Ёхэй Симбори официально покинет Bandai Namco Studios. Для большинства игроков его имя в первую очередь связано с серией Dead or Alive, где он прошёл путь от тестера до ведущего геймдиректора, а позже занял пост продюсера и второй главы разработки Tekken 8.

О своём уходе Симбори сообщил в X 23 августа, поблагодарив коллег и игроков: «За время работы здесь я участвовал в различных проектах. В частности, занимался Tekken 8, в основном неключевыми элементами игрового процесса. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто меня поддерживал».

До Bandai Namco Симбори долгие годы трудился в Koei Tecmo, где возглавлял разработку Dead or Alive: Dimensions, всех версий Dead or Alive 5 и выступил геймдиректором и продюсером Dead or Alive 6. Кроме того, он успел поработать над Fatal Frame: Maiden of Black Water, однако именно файтинги принесли ему наибольшую известность.

Что ждёт его дальше, пока остаётся тайной. Сам разработчик лишь отметил, что хочет «действовать более свободно и принимать новые вызовы», обещая в будущем представить новую игру: «Это займёт время, но я буду работать ещё усерднее, чтобы создать увлекательный проект. Буду рад, если вы продолжите следить за моими шагами».

Сегодня остаётся лишь гадать, куда приведёт Симбори его карьера. Одно ясно точно: он не собирается уходить из игровой индустрии. Вполне возможно, нас ждёт новый файтинг от ветерана жанра.