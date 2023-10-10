Датамайнеры обнаружили интересные костюмы для персонажей в Tekken 8

Bandai Namco в июне этого года провела масштабное закрытое тестирование Tekken 8 на ПК и консолях. Ранняя сборка файтинга была довольно быстро взломана энтузиастами, и теперь позволяет свободно изучать файлы игры. Недавно датамайнерам удалось расшифровать объемные массивы данных и обнаружить несколько интересных подробностей о Tekken 8.
Согласно последней находке энтузиастов, в Tekken 8 будет широкий ассортимент персонализации. Файтинг позволит игрокам самостоятельно настраивать наряды главных героев, выбирая различные элементы экипировки. Но что еще интереснее, в нем будет большой ассортимент уже готовых костюмов. У каждого персонажа будет минимум несколько альтернативных нарядов, отсылающих к прошлым частям серии.
Напомним, ранее датамайнеры раскрыли сюжет игры с описанием поворотов основной истории.
Выход Tekken 8 состоится 26 января 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series. В конце октября также пройдет еще один закрытый бета-тест, где будет больше арен и персонажей.
Ох неужели шмотки теперь будут смотреться естественно.. А никак в теккен 7, когда всё торчит, смотрится как с другого персонажа и т.д.