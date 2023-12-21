на главную
об игре
Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.9 129 оценок

Демоверсия файтинга Tekken 8 стала доступна на консолях Xbox и ПК

butcher69
Новости

На прошлой неделе Bandai Namco пригласила лишь часть фанатов файтинга поиграть в свою последнюю разработку, а теперь к веселью может присоединиться еще больше людей. Теперь, демоверсия Tekken 8 стала доступна на Xbox Series X|S и ПК. Японцы не стали расширять демоверсию, поэтому пользователи вновь получат возможность испытать четырех бойцов (Джин, Казуя, Пол и Нина) и сразиться на трех картах (Urban Square (Evening), Yakushima и Sanctum).

Bandai Namco - еще одна компания, которая наладила тесное сотрудничество с Sony, что привело к появлению некоторых преимуществ для сообщества PlayStation - несколько дней назад владельцы PlayStation 5 были единственной группой, которая могла предварительно ознакомиться с качеством последней части Tekken. "Эксклюзивность" демоверсии продлилась всего неделю.

Размер демоверсии на ПК составляет 23.6 Гб и вы можете скачать её прямо со страницы игры в Steam.

Tekken 8 выйдет 26 января для PS5, Xbox Series X/S и ПК.

5
9
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 9
Ваш комментарий
U1traMagnum

Жаль не дают поиграть в онлайне а так игра очень даже хороша.

-1
Сергей Асланян

Ждать ли поддержку геймпада в демке? У меня почему-то пишет, что контроллер не поддерживается.

-2
ugf16349

Играть на клаве, либо купить аркадный стик, а не на ГЕЙпаде играть. Геймпад для геев, запомни.

-5
Famiclone ugf16349

Просто лови репорт за провокацию и всего делов

3
NatanieLzZ Famiclone

там нет провокации, он сказал истину. Файтинги на геймпаде это изврат, для них существует файтстик или на худой конец клава.

-3
Famiclone NatanieLzZ

Шутеры от первого лица на геймпаде это изврат, стратегии на геймпаде это изврат, спортивные симуляторы на клавиатуре это изврат, файтинги на геймпаде это классика, это нормально, это база. Я всю жизнь как и многие с самого детства играю в файтинги на геймпаде будь то Денди, Сега, PS1 и.т.д. а тут приходят два унтерменша и говорят, что я оказывается все 30 лет занимался извратом

Вы кто? Дети Некроса? Или просто альтернативно-одаренные?

1
NatanieLzZ Famiclone

ну да, занимался. Очень удобно одним пальцем по 4 кнопкам елозить, ага. И одним пальцем направление задавать. Идеальное управление для файтинга, где важна скорость и точность ввода. То что вам кто-то сказал, что геймпад подходит под эти жанры и это нормально, не значит, что это так на самом деле

0
VIGITAL ART

На пс2 теккен 5 классный был.Следующие части что пробовал на ПК, как то не зашли вообще.

-2
ПУМПА ДУМПА

ффигня

-3