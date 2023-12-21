Демоверсия файтинга Tekken 8 стала доступна на консолях Xbox и ПК

На прошлой неделе Bandai Namco пригласила лишь часть фанатов файтинга поиграть в свою последнюю разработку, а теперь к веселью может присоединиться еще больше людей. Теперь, демоверсия Tekken 8 стала доступна на Xbox Series X|S и ПК. Японцы не стали расширять демоверсию, поэтому пользователи вновь получат возможность испытать четырех бойцов (Джин, Казуя, Пол и Нина) и сразиться на трех картах (Urban Square (Evening), Yakushima и Sanctum).
Bandai Namco - еще одна компания, которая наладила тесное сотрудничество с Sony, что привело к появлению некоторых преимуществ для сообщества PlayStation - несколько дней назад владельцы PlayStation 5 были единственной группой, которая могла предварительно ознакомиться с качеством последней части Tekken. "Эксклюзивность" демоверсии продлилась всего неделю.
Размер демоверсии на ПК составляет 23.6 Гб и вы можете скачать её прямо со страницы игры в Steam.
Tekken 8 выйдет 26 января для PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Жаль не дают поиграть в онлайне а так игра очень даже хороша.
Ждать ли поддержку геймпада в демке? У меня почему-то пишет, что контроллер не поддерживается.
Играть на клаве, либо купить аркадный стик, а не на ГЕЙпаде играть. Геймпад для геев, запомни.
Просто лови репорт за провокацию и всего делов
там нет провокации, он сказал истину. Файтинги на геймпаде это изврат, для них существует файтстик или на худой конец клава.
Шутеры от первого лица на геймпаде это изврат, стратегии на геймпаде это изврат, спортивные симуляторы на клавиатуре это изврат, файтинги на геймпаде это классика, это нормально, это база. Я всю жизнь как и многие с самого детства играю в файтинги на геймпаде будь то Денди, Сега, PS1 и.т.д. а тут приходят два унтерменша и говорят, что я оказывается все 30 лет занимался извратом
Вы кто? Дети Некроса? Или просто альтернативно-одаренные?
ну да, занимался. Очень удобно одним пальцем по 4 кнопкам елозить, ага. И одним пальцем направление задавать. Идеальное управление для файтинга, где важна скорость и точность ввода. То что вам кто-то сказал, что геймпад подходит под эти жанры и это нормально, не значит, что это так на самом деле
На пс2 теккен 5 классный был.Следующие части что пробовал на ПК, как то не зашли вообще.
ффигня