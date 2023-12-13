Демоверсия Tekken 8 будет включать главу 1 Arcade Quest, 4 персонажей, 3 этапа и многое другое

Tekken 8 получит бесплатную демо-версию на PS5 14 декабря и на Xbox Series X/S и ПК 21 декабря, а Bandai Namco раскрыла более подробную информацию о том, что она будет включать, на официальном сайте игры.
Как было подтверждено ранее, в демо-версии будет представлена первая глава The Dark Awakens, сюжетного режима Tekken 8, а также режим локальных боёв. Помимо этого, также будет включена первая глава аркадного квеста, а также Super Ghost Battle, Галерея, четыре игровых персонажа в виде Джина, Казуи, Пола и Нины, а также три этапа с Urban Square (Вечерняя), Якусима и Санктум.
Bandai Namco также подтвердила, что онлайн-игра и передача сохраненных данных не будут доступны в демо-версии, что Галерея будет включена лишь частично и что некоторый контент Arcade Quest в демо-версии будет отличаться от полной версии игры. Для демо-версии потребуется более 28 ГБ свободного места на всех платформах.
Tekken 8 выйдет 26 января для PS5, Xbox Series X/S и ПК.
А нормальных персонажей не могли дать в демке?