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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.8 125 оценок

Демоверсия Tekken 8 выйдет 14 декабря для PS5 и 21 декабря для Xbox и PC

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco объявила, что бесплатная демоверсия Tekken 8 выйдет на PlayStation 5 14 декабря, а на Xbox и PC - 21 декабря 2023 года. Игроки смогут познакомиться с первой главой сюжетного режима The Dark Awakens и режимом локальных боев.

Tekken 8 - последняя часть легендарной файтинг-франшизы, разработанной компанией Bandai Namco. Игра продолжает сагу об истории семьи Мисима и битве за первенство на турнире "Железный кулак". Игрокам предстоит вновь выйти на арену и выбрать бойца, который, по их мнению, станет лучшим на этом турнире. С растущим списком бойцов есть на что посмотреть.

Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года.

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2
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Gradient_Zero

ОГО!!! Заценим! А завтра вечером - новый трейлер!

3
Indigo Night

Вот это подгон оО Оптимизация на ЗБТ была хорошей. Надеюсь время не сильно ограничат.

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