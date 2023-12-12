Демоверсия Tekken 8 выйдет 14 декабря для PS5 и 21 декабря для Xbox и PC

Компания Bandai Namco объявила, что бесплатная демоверсия Tekken 8 выйдет на PlayStation 5 14 декабря, а на Xbox и PC - 21 декабря 2023 года. Игроки смогут познакомиться с первой главой сюжетного режима The Dark Awakens и режимом локальных боев.
Tekken 8 - последняя часть легендарной файтинг-франшизы, разработанной компанией Bandai Namco. Игра продолжает сагу об истории семьи Мисима и битве за первенство на турнире "Железный кулак". Игрокам предстоит вновь выйти на арену и выбрать бойца, который, по их мнению, станет лучшим на этом турнире. С растущим списком бойцов есть на что посмотреть.
Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года.
ОГО!!! Заценим! А завтра вечером - новый трейлер!
Вот это подгон оО Оптимизация на ЗБТ была хорошей. Надеюсь время не сильно ограничат.