Директор Tekken 8 признался, что положительные отзывы заставили его нервничать ©

В интервью, опубликованном на Youtube-канале Bandai Namco America, директор Tekken 8 Кацухиро Харада заявил, что отзывы были настолько положительными, что он нервничал. Заявление было сделано во время второго эпизода «Tekken Talk», который вела Касуми «Сумичу» Йоги. Помимо Харада, к шоу также присоединились директор по развитию бизнеса EVO Марк «Маркман» Хулио и продюсер проекта Tekken Майкл Мюррей.

Заявление было спровоцировано тем, что Йоги спросила Хараду об отзывах, которые он получил от фанатов на мероприятиях, где можно было играть в Tekken 8.

«Все отзывы, которые мы получили от игроков и сообщества, были исключительно положительными. Это на самом деле заставило меня нервничать, потому что это было так позитивно. Мы к этому не привыкли (смех)».

Гости также обсудили предстоящий закрытый сетевой тест, в ходе которого избранные участники смогут опробовать 16 разных персонажей Tekken 8 на PS5, а затем и на ПК, а также на Xbox Series X.

У Tekken 8 в настоящее время нет даты выхода, но когда она выйдет, она будет доступна на PS5, ПК и Xbox Series X. Закрытый бета-тест будет проведен 21 июля 2023 года для PS5 и 28 июля 2023 года для других платформ. Однако регистрация на бета-тестирование в настоящее время закрыта.