Директор Tekken 8 просит игроков "дождаться беты" ©

С момента анонса в прошлом году Bandai Namco усилила маркетинг Tekken 8, выпустив трейлеры для каждого бойца. Директор игры и продюсер серии Кацухиро Харада также недавно подтвердил, что файтинг будет поддерживать сетевой код отката и кроссплатформенную игру.

В то время как издатель планирует запустить игру до апреля 2024 года, готовится ли бета-версия? По всей видимости, да, хотя Харада и не называет дату. "Мы по-прежнему проводим только закрытое альфа-тестирование на каждом мероприятии, так что, пожалуйста, ждите бету".

Что касается требований к ПК, Харада сообщил, что они еще не подтверждены. Однако, если вы хотите играть в 4K, "чем выше характеристики, тем лучше". Он добавил: "Если вы находитесь в среде, где вам приходится беспокоиться о технических характеристиках, я рекомендую играть на консоли". Разработка еще далека от завершения, так что следите за новостями о спецификациях для ПК и разрешении/частоте кадров на консолях в ближайшие месяцы.

Tekken 8 выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Она разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и не использует никаких активов из Tekken 7.