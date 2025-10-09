ЧАТ ИГРЫ
Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 801 оценка

DLC Miary Zo для Tekken 8 покажут 12 октября на EVO France

Gruz_ Gruz_

В период с 10 по 12 октября 2025 года в Ницце, в Дворце выставок, пройдет EVO France. Во время этого крупного киберспортивного турнира зрители увидят такие великолепные файтинги, как Street Fighter 6, Dragon Ball FighterZ и Tekken 8.

Как раз последний из них будет представлять особый интерес для посетителей, поскольку в планах Bandai Namco — показать эксклюзивные кадры из DLC для Tekken 8. Загружаемый контент посвящен героине Миари Зо (Miary Zo), а трейлер будет показан как раз на третий день проведения EVO France, 12 октября.

Tekken 8
26.01.2024
Gradient_Zero

Из трёх новых персов, две - бабы, теперь ещё одна новая - баба. Только один из новых - мужик. Задолбали

2
ZAUSA
Из трёх новых персов, две - бабы, теперь ещё одна новая - баба. Только один из новых - мужик. Задолбали

Ты геймер что ли?

NРС

Женщины лучше продаются просто.

1
Gradient_Zero ZAUSA

Когда твои родители в школу ходили, уже тогда был геймером

1
Даздрасен Дыклоп

Если их пЫздят 24/7 почему они все не с опухшыми ыб0лниками и разорванным очком?