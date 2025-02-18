Для файтинга Tekken 8 вышел свежий патч с новыми предметами и улучшениями, но без правок баланса

Разработчики Tekken 8 выпустили обновление v1.12.01, которое добавляет в игру новый контент, косметические предметы и улучшения интерфейса, но не содержит изменений баланса персонажей. Это стало неожиданностью для поклонников серии, поскольку в предыдущих патчах корректировки бойцов были обязательными — иногда даже излишними. Однако теперь студия Bandai Namco, похоже, сосредоточилась на других аспектах игры и начала подготовку ко второму году поддержки, который принесет новых персонажей и глобальные изменения баланса.

Главное нововведение патча — запуск "Tekken Fight Pass – Special Round", приуроченного к 30-летию серии Tekken. Игроки могут выполнять специальные миссии и получать награды в бесплатной и премиум-версиях. Кроме того, в магазин добавлен костюм горничной для женских персонажей, включающий комплект одежды горничной с аксессуарами.

В Tekken Fight Lounge появились особые призрачные бойцы — NPC, которых можно победить, чтобы заработать эксклюзивные фан-арт панели персонажей. Эти гости останутся в игре до следующего обновления, запланированного на март.

Также разработчики улучшили интерфейс и настройки турниров, позволив гибко настраивать правила матчей, включая отключение паузы, скрытие серии побед и добавление случайного выбора арены при рематче. В ранговых матчах внесены небольшие корректировки алгоритма подбора игроков, чтобы снизить вероятность повторных неудачных соединений.

В отличие от предыдущих обновлений, v1.12.01 полностью обошелся без изменений баланса. Разработчики пояснили, что не стали вмешиваться в механику персонажей, поскольку в конце февраля в Европе и Японии пройдут крупные турниры, а серьезные корректировки могли бы повлиять на соревновательный процесс.

Более того, глобальный балансный патч запланирован только на весну, когда вместе с запуском второго сезона будут внесены масштабные правки. Следующее обновление v1.13, намеченное на середину марта, также не затронет баланс персонажей. Все детали по "Season 2", новым бойцам и грядущим изменениям будут раскрыты во время специальных эфиров Tekken Talk Live — 25 февраля и марте.

Пока Bandai Namco готовится к второму году поддержки Tekken 8, создатель серии Кацухиро Харада неожиданно рассказал о странном конфликте с автором Dead or Alive. Этот спор, длившийся много лет, до сих пор вызывает вопросы у фанатов.