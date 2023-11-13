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Tekken 8 26.01.2024
7.7 120 оценок

Для Tekken 8 представлен новый боец Рейна, созданный художником Мари Симадзаки из Bayonetta

butcher69
Новости

В конце EVO Tekken 8 Showcase компания Bandai Namco представила последнего персонажа, который появится в игре, - Рейну.

Это совершенно новый персонаж, получивший прозвище "Пурпурная молния". Ее арена - "Уединенная тренировочная площадка", а общее число играбельных персонажей достигло 32.

Одна из ключевых концепций персонажа - "Двойственность". Ее разработкой занималась дизайнер персонажей Bayonetta Мари Симадзаки, которая также создала Джози для Tekken 7.

Интересно, что в бою она использует стиль каратэ Мисима.

18
9
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Gradient_Zero

Внебрачная дочь Хейхачи. Член семьи Мишима.

4
Maha4kalinec

Япона мать

2
Jinol

помню были сливы о замене Хейхачи на женскую версию. Но пусть тут и говорят, что она использует стиль Мишима, но отличие от бойовки Хейхачи просто очевидно. Так, что ждем деда в длц.

0
Сережаа

Фантазия видимо кончилась раз подобное выдают как нового персонажа

-1
jax baron

а обещали сестру семьи машима - это она?

-2
NatanieLzZ

Похоже на то, судя по электро ударам

1
jax baron

здоровая вселенная 32 перса- как же за............

-3
Alex40001

будет ли 100% сходство с популярным персонажем популярной японской игры если сменить прическу? думаю юристы точат карандаши...

-4
D U S E

о чем ты вообще?

1