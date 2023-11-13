Для Tekken 8 представлен новый боец Рейна, созданный художником Мари Симадзаки из Bayonetta

В конце EVO Tekken 8 Showcase компания Bandai Namco представила последнего персонажа, который появится в игре, - Рейну.
Это совершенно новый персонаж, получивший прозвище "Пурпурная молния". Ее арена - "Уединенная тренировочная площадка", а общее число играбельных персонажей достигло 32.
Одна из ключевых концепций персонажа - "Двойственность". Ее разработкой занималась дизайнер персонажей Bayonetta Мари Симадзаки, которая также создала Джози для Tekken 7.
Интересно, что в бою она использует стиль каратэ Мисима.
Внебрачная дочь Хейхачи. Член семьи Мишима.
Япона мать
помню были сливы о замене Хейхачи на женскую версию. Но пусть тут и говорят, что она использует стиль Мишима, но отличие от бойовки Хейхачи просто очевидно. Так, что ждем деда в длц.
Фантазия видимо кончилась раз подобное выдают как нового персонажа
а обещали сестру семьи машима - это она?
Похоже на то, судя по электро ударам
здоровая вселенная 32 перса- как же за............
будет ли 100% сходство с популярным персонажем популярной японской игры если сменить прическу? думаю юристы точат карандаши...
о чем ты вообще?