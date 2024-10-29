Для Tekken 8 вышел новый патч с улучшениями и раздачей игровой валюты, эквивалентной 5 долларам

Разработчики из студии Bandai Namco во главе с геймдизайнером Кацухиро Харадой продолжают активно поддерживать популярный файтинг Tekken 8. Сегодня было выпущено обновление для игры под номером 1.09, которое принесло не только правки баланса, но и приятные бонусы для игроков. В честь Хэллоуина в игре можно будет бесплатно получить уникальные тематические предметы, а также все игроки смогут получить внутриигровую валюту, эквивалентную 5 долларам.

Щедрость разработчиков связана с недавним скандалом вокруг платной арены. Многие игроки ожидали, что она будет доступна бесплатно в премиальных изданиях, однако Bandai Namco изначально сделала её платной. Разработчики уже извинились перед игроками и планируют загладить свою вину. Все владельцы премиум-изданий теперь бесплатно получат зимнюю арену. Кроме того, абсолютно все игроки, вошедшие в онлайн-режим Tekken 8, получат 500 игровых монет, эквивалентных 5 долларам. Эти монеты позволят бесплатно активировать боевой пропуск или приобрести любой комплект скинов.

Что касается обновления 1.09, оно посвящено исправлению и улучшению общего баланса персонажей. Также в лобби появятся особые призраки, за победу над которыми можно будет получить тематические подарки.