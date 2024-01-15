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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.9 156 оценок

Эмбарго на обзоры Tekken 8 спадёт за день до релиза. Стали известны дата предварительной загрузки и размер файлов

monk70
Новости

Были раскрыты подробности относительно эмбарго на обзоры, даты предварительной загрузки и размера загрузки предстоящего файтинга Tekken 8 от Bandai Namco Entertainment.

Стало известно, что эмбарго на обзоры Tekken 8, как ожидается, будет снято на следующей неделе, в четверг, 25 января 2024 года, в 20:00 МСК, за день до выхода игры 26 января 2024 года. Поэтому фанаты могут с нетерпением ждать того, что скажут критики о последней части популярной и давно существующей франшизы файтингов.

Те, кто оформил предварительный заказ цифровой копии Tekken 8, могут предварительно загрузить игру на PS5, начиная с 24 января 2024 года. Цифровая предварительная загрузка должна включать в себя последнее предустановленное обновление, хотя может быть выпущено обновление первого дня ближе к запуску игры. Кроме того, размер загрузки игры довольно значителен как на Xbox, так и на ПК: он составляет 95 ГБ и 86,5 ГБ соответственно. Тем, кто будет загружать игру, рекомендуется заранее освободить место для хранения. Между тем, тем, кто выбрал физические копии Tekken 8, необходимо будет загрузить последний патч после установки.

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Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Сережаа
Поэтому фанаты могут с нетерпением ждать того, что скажут критики о

Фанатам теккена на мнение критиков плевать с высокой колокольни.

9
VLADISLAV_RE4

Огонь.

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