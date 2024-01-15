Эмбарго на обзоры Tekken 8 спадёт за день до релиза. Стали известны дата предварительной загрузки и размер файлов

Были раскрыты подробности относительно эмбарго на обзоры, даты предварительной загрузки и размера загрузки предстоящего файтинга Tekken 8 от Bandai Namco Entertainment.
Стало известно, что эмбарго на обзоры Tekken 8, как ожидается, будет снято на следующей неделе, в четверг, 25 января 2024 года, в 20:00 МСК, за день до выхода игры 26 января 2024 года. Поэтому фанаты могут с нетерпением ждать того, что скажут критики о последней части популярной и давно существующей франшизы файтингов.
Те, кто оформил предварительный заказ цифровой копии Tekken 8, могут предварительно загрузить игру на PS5, начиная с 24 января 2024 года. Цифровая предварительная загрузка должна включать в себя последнее предустановленное обновление, хотя может быть выпущено обновление первого дня ближе к запуску игры. Кроме того, размер загрузки игры довольно значителен как на Xbox, так и на ПК: он составляет 95 ГБ и 86,5 ГБ соответственно. Тем, кто будет загружать игру, рекомендуется заранее освободить место для хранения. Между тем, тем, кто выбрал физические копии Tekken 8, необходимо будет загрузить последний патч после установки.
Фанатам теккена на мнение критиков плевать с высокой колокольни.
Огонь.