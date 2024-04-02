Файтинг Tekken 8 получил очередной патч с улучшениями и новым бойцом - Эдди Гордо

Разработчики зрелищного файтинга Tekken 8 объявили о выходе свежего обновления. Патч под номером 1.03.01 вносит множество исправлений и улучшений, а также добавляет первого DLC-персонажа. В битву вступает Эдди Гордо, мастер капоэйра и любимый герой для многих из прошлых частей серии Tekken.
Как сообщается, Эдди Гордо уже доступен для владельцев абонемента на бойцов 1-го года и покупателей расширенных изданий Tekken 8. Персонаж доступен в рамках раннего доступа, но уже через 72 часа его можно будет приобрести отдельно, владельцам стандартного издания.
Обновление 1.03.01 также добавляет в игру боевой пропуск TEKKEN FIGHT PASS, новые предметы во внутриигровом магазине и вносит улучшения в общий игровой процесс.
Функциональные улучшения и исправления ошибок:
- В режимы РЕЙТИНГОВОГО МАТЧА, БЫСТРОГО МАТЧА и ГРУППОВОГО МАТЧА была добавлена функция, позволяющая прерывать и аннулировать матчи, если качество сетевого соединения падает ниже определенных заданных условий.
- На экране выбора матча в режиме «ИГРОКИ» была добавлена индикация, отображающая случайный выбор этапа.
- В ГЛАВНОЕ МЕНЮ была добавлена опция ВЫХОД, позволяющая выйти из игры из других источников, кроме меню параметров (только версия Steam).
- Поведение/свойства движений будут скорректированы для некоторых персонажей.
- В версии 1.03, продолжающей предыдущую версию 1.02, основное внимание было уделено исправлению непреднамеренного поведения при движении.
Разработчики сообщили, что уже работают над следующим апдейтом, который будет ориентирован на баланс боевой системы. Его обещают выпустить в мае.
Дайте кто-нибудь рабочую ссылку, для скачивания патча.