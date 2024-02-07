Файтинг Tekken 8 получил свой первый патч после релиза с корректировками баланса

В конце января на современных консолях и ПК вышел Tekken 8, файтинг, который первым в жанре стал использовать продвинутый движок Unreal Engine 5. Многие игроки отметили выдающийся визуальный стиль и зрелищные эффекты, однако без мелких ошибок релиз просто не мог обойтись. Тем не менее разработчики достаточно оперативно подготовили первый патч, призванный исправить большинство известных сбоев.
Первое обновление для Tekken 8 доступно для скачивания уже сегодня. Файтинг был обновлен до актуальной версии v1.01.04. В этом патче разработчики уделили внимание балансу и способностям некоторых бойцов, на которые жаловались игроки с момента релиза. Общий игровой процесс был улучшен, чтобы сделать битвы справедливее для каждого персонажа, а также изменения затронули движения и свойства некоторых отдельных бойцов. Полный список изменений персонажей доступен на официальном сайте игры.
Вместе с выходом обновления будут сброшены и удалены все повторы матчей игроков, а также персональные советы из-за серьезных переработок в поведении некоторых персонажей. Данные о призраках из предыдущих версий остаются доступными, но поведение и движения персонажей будут обновлены с учетом изменений баланса, внесенных патчем.
Разработчики обещают отслеживать отзывы игроков и, при необходимости, выпустят еще одно обновление с корректировками баланса. Тем временем в сети уже активно обсуждают утечки сюжетного дополнения для Tekken 8.