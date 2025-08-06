Файтинг Tekken 8 попал в заголовки мировых СМИ: новый персонаж поможет сохранить древнее боевое искусство

Весьма забавно, как быстро может измениться ситуация в сообществе популярной игры. Буквально несколько дней назад разработчики Tekken 8 практически оказались в центре скандала из-за новых скинов для женских персонажей, которые разочаровали многих фанатов. А уже сегодня файтинг возглавил заголовки мировых СМИ и вернул к себе уважение многих геймеров, даже за пределами своего сообщества.
Причиной такого внимания стал анонс нового бойца — Миари Зо (Miary Zo), родом из Мадагаскара. Она станет первым африканским персонажем в серии и будет практиковать Мораинги — реально существующее, но малоизвестное в мире боевое искусство, зародившееся на Мадагаскаре. Это разновидность кикбоксинга, имеющая огромное культурное значение для малагасийской истории и ритуалов.
Разработчики из Bandai Namco под руководством Кацухиро Харады подошли к созданию персонажа с беспрецедентным уровнем уважения и вовлеченности. Команда лично отправилась на Мадагаскар, где изучала историю и культуру страны, посещала не только крупные города, но и сельские поселения и древние руины. Более того, дизайн Миари Зо был создан в сотрудничестве с местным игровым сообществом, которое затем участвовало в его доработке. Для озвучки персонажа также были привлечены актеры с Мадагаскара.
Такой скрупулезный и уважительный подход вызвал волну положительных откликов по всему миру. Об этом случае пишут не только африканские СМИ, отмечая вклад игры в сохранение и популяризацию их культурного наследия, но и другие мировые игровые и новостные издания. Многие проводят параллель с Эдди Гордо из Tekken 3, благодаря которому миллионы людей по всему миру узнали о капоэйре. Теперь такая же судьба может ожидать и Мораинги.
Миари Зо появится среди ростера бойцов файтинга уже в конце этого года вместе с уникальной ареной, вдохновленной пейзажами и архитектурой Мадагаскара.
Очередной пустой дженерик персонаж, ну не можете вы делать новых чаров, остановитесь... Старичков опой жуй, но нет же...
Лей Вулонг, Крейг Мардук - ну да, ну да...
Вонг, Бэк, Брюс, Огр, Джинпачи, Мигель, Прототип Джек... Даже Кенгуру будет лучше каждого из новичков 7 и 8
Если бы игра не стоила всей зарплаты я бы купил, я с детства играл в теккен. // Алексей Щелоков
Проблема в цене игры, а не в смешной запрплате. Не перепутайте.
4к это много? тем более щас скидки, вообще за 2 взять можно
А я думал благодаря нему люди узнали, что в файтинге можно нажимать кнопки в случайном порядке и показывать неплохую эффективность. Люди хоть как-то интересующиеся боевыми искусствами о капоэйре и без него знали, чего нельзя сказать о Мораинги, так что параллель очень так себе.
Нельзя же делать чёрных персонажей, а то правачки на пг ущемятся.))
Трейлер на TGA в декабре
Интересно будет посмотреть на этот стиль
Выглядит как проплаченая новость
Прикольно. И персонаж симпатичный. Заценим.