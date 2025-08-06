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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 779 оценок

Файтинг Tekken 8 попал в заголовки мировых СМИ: новый персонаж поможет сохранить древнее боевое искусство

Gutsz Gutsz

Весьма забавно, как быстро может измениться ситуация в сообществе популярной игры. Буквально несколько дней назад разработчики Tekken 8 практически оказались в центре скандала из-за новых скинов для женских персонажей, которые разочаровали многих фанатов. А уже сегодня файтинг возглавил заголовки мировых СМИ и вернул к себе уважение многих геймеров, даже за пределами своего сообщества.

Фанаты Tekken 8 не собираются терпеть маленькую грудь героини - назревает скандал из-за нового скина

Причиной такого внимания стал анонс нового бойца — Миари Зо (Miary Zo), родом из Мадагаскара. Она станет первым африканским персонажем в серии и будет практиковать Мораинги — реально существующее, но малоизвестное в мире боевое искусство, зародившееся на Мадагаскаре. Это разновидность кикбоксинга, имеющая огромное культурное значение для малагасийской истории и ритуалов.

Разработчики из Bandai Namco под руководством Кацухиро Харады подошли к созданию персонажа с беспрецедентным уровнем уважения и вовлеченности. Команда лично отправилась на Мадагаскар, где изучала историю и культуру страны, посещала не только крупные города, но и сельские поселения и древние руины. Более того, дизайн Миари Зо был создан в сотрудничестве с местным игровым сообществом, которое затем участвовало в его доработке. Для озвучки персонажа также были привлечены актеры с Мадагаскара.

Такой скрупулезный и уважительный подход вызвал волну положительных откликов по всему миру. Об этом случае пишут не только африканские СМИ, отмечая вклад игры в сохранение и популяризацию их культурного наследия, но и другие мировые игровые и новостные издания. Многие проводят параллель с Эдди Гордо из Tekken 3, благодаря которому миллионы людей по всему миру узнали о капоэйре. Теперь такая же судьба может ожидать и Мораинги.

Миари Зо появится среди ростера бойцов файтинга уже в конце этого года вместе с уникальной ареной, вдохновленной пейзажами и архитектурой Мадагаскара.

19
14
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Lu Meng

Очередной пустой дженерик персонаж, ну не можете вы делать новых чаров, остановитесь... Старичков опой жуй, но нет же...

6
Геральт Батькович

Лей Вулонг, Крейг Мардук - ну да, ну да...

1
Lu Meng Геральт Батькович

Вонг, Бэк, Брюс, Огр, Джинпачи, Мигель, Прототип Джек... Даже Кенгуру будет лучше каждого из новичков 7 и 8

1
нитгитлистер
5
Пользователь ВКонтакте

Если бы игра не стоила всей зарплаты я бы купил, я с детства играл в теккен. // Алексей Щелоков

3
Rey4rtRO

Проблема в цене игры, а не в смешной запрплате. Не перепутайте.

1
nanouser1234

4к это много? тем более щас скидки, вообще за 2 взять можно

Rey4rtRO
Многие проводят параллель с Эдди Гордо из Tekken 3, благодаря которому миллионы людей по всему миру узнали о капоэйре.

А я думал благодаря нему люди узнали, что в файтинге можно нажимать кнопки в случайном порядке и показывать неплохую эффективность. Люди хоть как-то интересующиеся боевыми искусствами о капоэйре и без него знали, чего нельзя сказать о Мораинги, так что параллель очень так себе.

2
особака

Нельзя же делать чёрных персонажей, а то правачки на пг ущемятся.))

2
Gradient_Zero

Трейлер на TGA в декабре

ThinFalco

Интересно будет посмотреть на этот стиль

Pycckuu_XAKEP
новый персонаж поможет сохранить древнее боевое искусство
Mad_cloud

Выглядит как проплаченая новость

Олег Дудин

Прикольно. И персонаж симпатичный. Заценим.