Файтинг Tekken 8 попал в заголовки мировых СМИ: новый персонаж поможет сохранить древнее боевое искусство

Весьма забавно, как быстро может измениться ситуация в сообществе популярной игры. Буквально несколько дней назад разработчики Tekken 8 практически оказались в центре скандала из-за новых скинов для женских персонажей, которые разочаровали многих фанатов. А уже сегодня файтинг возглавил заголовки мировых СМИ и вернул к себе уважение многих геймеров, даже за пределами своего сообщества.

Причиной такого внимания стал анонс нового бойца — Миари Зо (Miary Zo), родом из Мадагаскара. Она станет первым африканским персонажем в серии и будет практиковать Мораинги — реально существующее, но малоизвестное в мире боевое искусство, зародившееся на Мадагаскаре. Это разновидность кикбоксинга, имеющая огромное культурное значение для малагасийской истории и ритуалов.

Разработчики из Bandai Namco под руководством Кацухиро Харады подошли к созданию персонажа с беспрецедентным уровнем уважения и вовлеченности. Команда лично отправилась на Мадагаскар, где изучала историю и культуру страны, посещала не только крупные города, но и сельские поселения и древние руины. Более того, дизайн Миари Зо был создан в сотрудничестве с местным игровым сообществом, которое затем участвовало в его доработке. Для озвучки персонажа также были привлечены актеры с Мадагаскара.

Такой скрупулезный и уважительный подход вызвал волну положительных откликов по всему миру. Об этом случае пишут не только африканские СМИ, отмечая вклад игры в сохранение и популяризацию их культурного наследия, но и другие мировые игровые и новостные издания. Многие проводят параллель с Эдди Гордо из Tekken 3, благодаря которому миллионы людей по всему миру узнали о капоэйре. Теперь такая же судьба может ожидать и Мораинги.

Миари Зо появится среди ростера бойцов файтинга уже в конце этого года вместе с уникальной ареной, вдохновленной пейзажами и архитектурой Мадагаскара.