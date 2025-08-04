Фанаты Tekken 8 не собираются терпеть маленькую грудь героини - назревает скандал из-за нового скина

После релиза файтинг Tekken 8 периодически вызывает гнев собственного сообщества преданных поклонников. Буквально в начале года разработчики разочаровали фанатов неудачным обновлением баланса, теперь вокруг игры назревает новый скандал из-за странного дизайна новых костюмов. В игру должны добавить новые скины в виде купальных костюмов, которые явно вышли не очень удачными.

Особое внимание игроков привлекла внешность Асуки в её летнем пляжном костюме. Пользователи массово выражают недовольство: фанаты указывают на странные пропорции персонажа — уменьшенную грудь, чрезмерно широкие плечи и массивные руки, которые, по их мнению, делают Аску внешне ближе к мужскому телосложению.

Возмущение усиливается на фоне того, что летом прошлого года в Tekken 8 уже выходили купальные образы для женских и мужских персонажей. Тогда визуальный стиль героев вызывал лишь одобрение: модели выглядели органично и соответствовали как игровому дизайну, так и представлениям игроков о героях. В новом же "пляжном наборе" второго сезона, который включает пакеты Seaside Arrange и Beach Arrange, фанаты считают, что разработчики допустили серьёзный просчёт.

Прошлый костюм

Многие комментаторы в соцсетях открыто пишут о "искажении" облика Асуки, отмечая, что текущая модель головы, шеи и тела плохо сделаны в игре. Все недостатки этого облика еще сильнее проявляются во время динамичного боя, где еще лучше видны нарушенные пропорции.

Стоит отметить, что новые костюмы ещё не выпущены — релиз ожидается в позднее в этом месяце. Сообщество надеется, что разработчики Tekken 8 услышат критику и внесут правки в модель персонажа до выхода обновления.