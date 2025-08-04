Фанаты Tekken 8 не собираются терпеть маленькую грудь героини - назревает скандал из-за нового скина

После релиза файтинг Tekken 8 периодически вызывает гнев собственного сообщества преданных поклонников. Буквально в начале года разработчики разочаровали фанатов неудачным обновлением баланса, теперь вокруг игры назревает новый скандал из-за странного дизайна новых костюмов. В игру должны добавить новые скины в виде купальных костюмов, которые явно вышли не очень удачными.
Особое внимание игроков привлекла внешность Асуки в её летнем пляжном костюме. Пользователи массово выражают недовольство: фанаты указывают на странные пропорции персонажа — уменьшенную грудь, чрезмерно широкие плечи и массивные руки, которые, по их мнению, делают Аску внешне ближе к мужскому телосложению.
Возмущение усиливается на фоне того, что летом прошлого года в Tekken 8 уже выходили купальные образы для женских и мужских персонажей. Тогда визуальный стиль героев вызывал лишь одобрение: модели выглядели органично и соответствовали как игровому дизайну, так и представлениям игроков о героях. В новом же "пляжном наборе" второго сезона, который включает пакеты Seaside Arrange и Beach Arrange, фанаты считают, что разработчики допустили серьёзный просчёт.
Многие комментаторы в соцсетях открыто пишут о "искажении" облика Асуки, отмечая, что текущая модель головы, шеи и тела плохо сделаны в игре. Все недостатки этого облика еще сильнее проявляются во время динамичного боя, где еще лучше видны нарушенные пропорции.
Стоит отметить, что новые костюмы ещё не выпущены — релиз ожидается в позднее в этом месяце. Сообщество надеется, что разработчики Tekken 8 услышат критику и внесут правки в модель персонажа до выхода обновления.
Печально, что часть особо крикливых фанатов ценит игру не за её качество по прямому назначению, а за её качество по клубничному назначению.
не важно во что они одеты или совсем разтеты. важно как это смтрится. или скрины тебя совсем не смущают?
а с чего должны смушать я в реальности подобных баб с первым размером чтоль не видел. Да они имеют телосложение больше похожее на мужское но они от этого бабами не прекращают быть. Не всем им дано быть моделями из клубничных поделок.
С чего ты взял, что одно другому мешает?
Не фанат серии но по моему с плечами перебор
Да тут явные проблемы с пропорциями у неё
Бодибилдерши многие плоские, но выгладят не так кринжово же. Она должна выглядеть по пропорциями примерно так (ниже).
А сообщество TEKKEN не в курсах что ли, что можно положить болт на эти скины и с tekkenmods скачать "те самые моды", которые бесплатные и исправят все проблемы.
разве за это в бан улететь нельзя?
А точно... вечно забываю, что люди ещё в онлайн ходят.
Нет, нельзя. Моды хранятся локально и не палятся разрабами (так же, как и анлокер, кстати). Из минусов - свои скины видишь только ты. Для остальных у тебя будет винегрет из дефолтных шмоток.
DLC коллаб от Дрюкмана?
Асука - братуха борцуха 💪
И тут фемки добрались?
Как думаешь, после этого можем её называть "Асука Казамов"?
Голова реально маленькая по соотношению к телу.
убери купальник, добавьте мужскую голову и мужские трусы, то будет похожа на мужика
Да, какая-то она нелепая. Эбба.
Больные ублюдки 🤦🏻♂️