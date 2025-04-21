Геймдиректор Tekken 8 извинился за провальное обновление и пообещал исправить ситуацию

После выхода второго сезона Tekken 8 игра столкнулась с волной негатива. Обновление Season 2 изменило геймплей в сторону более медленного и оборонительного стиля, что вызвало резкое недовольство фанатов. Игроки посчитали, что нововведения отбивают желание атаковать и делают сражения менее динамичными. В результате в Steam рейтинг Tekken 8 резко просел — на момент публикации он упал до «Смешанного», а только негативных отзывов оказалось более 5 тысяч.

Геймдиректор проекта Кохэй Икэда вышел на связь с сообществом через соцсеть X и принес извинения. Он признал, что второй сезон не оправдал ожиданий и вызвал у игроков неудобства. По его словам, команда внимательно читает отзывы и уже работает над исправлениями. Разработчики намерены выпускать стабильные обновления, чтобы шаг за шагом улучшать качество игры и вернуть доверие игроков.

Основным предметом критики стали способности персонажей, превращающие многие ситуации в 50/50 — угадайку без достаточных защитных опций. Также негатив вызвали неблокируемые атаки Пола и Джека-8, а изменения бросков — теперь они не наносят урон фишками — добавили спорных моментов.

Несмотря на всё это, Tekken 8 остаётся успешным проектом: по состоянию на февраль продажи игры превысили 3 миллиона копий. Второй сезон также ознаменовался возвращением Анны Уильямс — одной из любимиц поклонников серии.

Tekken 8 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.