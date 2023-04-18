Tekken 8
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Глава разработчиков Tekken 8 рассказал про свою любимую игру в жанре RTS, которая также повлияла на файтинг

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Gutsz
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Главный продюсер и глава команды разработчиков серии Tekken Кацухиро Харада оказался большим фанатом стратегии в реальном времени. В недавней публикации, отвечая на вопрос одного из пользователей, разработчик признался в любви к еще одному игровому, кроме файтингов и это RTS. В свое время Харада был настолько увлечен стратегии, что впоследствии она частично повлияла и на Tekken.

По словам Кацухиро Харады, больше всему в жанре RTS ему нравится игра под названием Sacrifice. Проект был выпущен разработчиками из студии Shiny Entertainment еще в далеком 2000 году, однако все равно будет хорошо знаком для поклонников этого жанра. Как отмечает руководитель Tekken, в этой игре его покорил высокий уровень технологий на момент релиза, где главной особенностью было изменение ландшафта и детализированные эффекты. Кроме этого, ему очень хорошо запоминалась сюжетная кампания Sacrifice. Именно от туда Харада вдохновлялся именем Мардук, которое получил один из бойцов файтинга.

Геймплей Sacrifice:

Прямо сейчас Кацухиро Харада вместе с остальной командой разработчиков продолжает работать над полировкой Tekken 8. Новая часть файтинга создается на движке Unreal Engine 5 для ПК, Xbox Series X/S и PS5.

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