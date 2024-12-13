Главный герой Final Fantasy 16 отправляется бить морды в Tekken 8

На The Game Awards 2024 студия Bandai Namco анонсировала новое DLC для Tekken 8, в котором появится неожиданный персонаж — главный герой Final Fantasy XVI, Клайв Розфилд. В представленном трейлере можно увидеть его уникальные комбо, а также новую арену, стилизованную под мир Final Fantasy XVI.

Анонс стал неожиданностью для фанатов Tekken, многие из которых ожидали возвращения классических персонажей из предыдущих частей. Однако разработчики удивили кроссовером с культовой ролевой серией. Это не первый случай такого сотрудничества: в Tekken 7 уже появлялся персонаж из Final Fantasy XV — принц Ноктис.

Клайв станет доступен для игроков 16 декабря, вместе с обновлением, которое добавит в игру боевой пропуск. Боевой пропуск включает уникальные награды, приуроченные к 30-летию серии Tekken.