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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 612 оценок

Главный герой Final Fantasy 16 отправляется бить морды в Tekken 8

Gutsz
Новости

На The Game Awards 2024 студия Bandai Namco анонсировала новое DLC для Tekken 8, в котором появится неожиданный персонаж — главный герой Final Fantasy XVI, Клайв Розфилд. В представленном трейлере можно увидеть его уникальные комбо, а также новую арену, стилизованную под мир Final Fantasy XVI.

Анонс стал неожиданностью для фанатов Tekken, многие из которых ожидали возвращения классических персонажей из предыдущих частей. Однако разработчики удивили кроссовером с культовой ролевой серией. Это не первый случай такого сотрудничества: в Tekken 7 уже появлялся персонаж из Final Fantasy XV — принц Ноктис.

Клайв станет доступен для игроков 16 декабря, вместе с обновлением, которое добавит в игру боевой пропуск. Боевой пропуск включает уникальные награды, приуроченные к 30-летию серии Tekken.

-4
2
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Гамер132

Разочарован. Опять чар из финалки. Как будто больше неоткуда брать

1
DezkQ

Он настолько нытик, что бить будут только его

1