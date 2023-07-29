IGN опубликовал одиннадцать минут геймплея Tekken 8 ©

В настоящее время Tekken 8 находится в стадии закрытого сетевого тестирования, и IGN опубликовал одиннадцатиминутный геймплейный ролик с этой стадии закрытого бета-тестирования файтинга от Bandai Namco.

В видеоролике IGN мы видим несколько поединков: один между Лили и Асукой в особенно детальной и выразительной городской обстановке, один между Полом и Лили и, наконец, противостояние между Дзюном и Лили, которое является убедительной демонстрацией самых разрушительных маневров игры.

Несомненно, Tekken 8 обладает огромным потенциалом и знаменует собой важное возвращение франшизы, которая на протяжении многих лет практически никогда не разочаровывала ожидания многочисленных и требовательных поклонников боев.

За последние несколько часов благодаря закрытому сетевому тестированию был обнаружен список бойцов Tekken 8, который частично или полностью раскрывает состав новой части игры.