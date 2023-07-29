IGN опубликовал одиннадцать минут геймплея Tekken 8

В настоящее время Tekken 8 находится в стадии закрытого сетевого тестирования, и IGN опубликовал одиннадцатиминутный геймплейный ролик с этой стадии закрытого бета-тестирования файтинга от Bandai Namco.
В видеоролике IGN мы видим несколько поединков: один между Лили и Асукой в особенно детальной и выразительной городской обстановке, один между Полом и Лили и, наконец, противостояние между Дзюном и Лили, которое является убедительной демонстрацией самых разрушительных маневров игры.
Несомненно, Tekken 8 обладает огромным потенциалом и знаменует собой важное возвращение франшизы, которая на протяжении многих лет практически никогда не разочаровывала ожидания многочисленных и требовательных поклонников боев.
За последние несколько часов благодаря закрытому сетевому тестированию был обнаружен список бойцов Tekken 8, который частично или полностью раскрывает состав новой части игры.
Что за боты играют в этом видео? Никакой зрелищности, комбо состоят из 2 редко 3 ударов. Вообщем геймплей пока стыд.
тип который постит эти новости сюда вообще чем живёт? плевать, только и клепает сюда новости. Видимо теребонькает и тут сидит)))))))))