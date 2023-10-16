IGN продемонстрировал первый взгляд на игровой процесс аркадного режима в Tekken 8

IGN в своем эксклюзивном репортаже продемонстрировал самый первый взгляд на игровой процесс аркадного квеста в Tekken 8. В их видео мы видим обучающий характер начала режима.
Там вы создаете своего настраиваемого персонажа и начинаете изучать основы игры. NPC в аркадном квесте дают вам различные задания для выполнения во время сражений, например, нанесение 40+ комбо-урона или два раза выполнение Heat Engage. Это не только познавательно, вы также получаете в качестве награды некоторые предметы для кастомизации.
В дополнение к этому вы также можете повысить уровень своего персонажа, экипировать всю причудливую косметику, которой известна Tekken, участвовать в турнирах и, что более вероятно, сделать гораздо больше, о чем еще не было сообщено.