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Tekken 8 26.01.2024
7.7 115 оценок

IGN продемонстрировал первый взгляд на игровой процесс аркадного режима в Tekken 8

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monk70
Новости

IGN в своем эксклюзивном репортаже продемонстрировал самый первый взгляд на игровой процесс аркадного квеста в Tekken 8. В их видео мы видим обучающий характер начала режима.

Там вы создаете своего настраиваемого персонажа и начинаете изучать основы игры. NPC в аркадном квесте дают вам различные задания для выполнения во время сражений, например, нанесение 40+ комбо-урона или два раза выполнение Heat Engage. Это не только познавательно, вы также получаете в качестве награды некоторые предметы для кастомизации.

В дополнение к этому вы также можете повысить уровень своего персонажа, экипировать всю причудливую косметику, которой известна Tekken, участвовать в турнирах и, что более вероятно, сделать гораздо больше, о чем еще не было сообщено.

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Tekken 8
26.01.2024
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