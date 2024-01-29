Игроки превращают бойцов Tekken 8 в персонажей из аниме Spy x Familiy

Наверняка фанаты аниме "Spy × Family: Семья шпиона" и представить себе не могли, что увидят своих любимых персонажей в файтинге. Но теперь, с появлением в Tekken 8 творческого режима, Аня, Лойд и Йор появятся на бойцовской арене и будут готовиться к участию в турнире на звание "Короля Железного Кулака".
Ролие, опубликованное в аккаунте "BuffGigas" на X, показывает, как семья представлена в новой игре франшизы. С помощью инструментов для редактирования игрок превратил Рейну, Алису и Виктора в Йора, Аню и Лойда соответственно.
Результат стал вирусным в социальных сетях и показал, что в игре есть много возможностей для создания персонажей поп-культуры с высокой степенью достоверности, используя богатые возможности Tekken 8. Именно поэтому с момента выхода игры данный инструментарий широко используется сообществом.
Напомним, что Tekken 8 уже доступна на платформах PS5, Xbox Series и PC.
Кастом в 8 части пока что скудный, но имеет хороший потенциал, недавно видел как из Пола делали Ханму Юдзиро, выглядит очень даже впечатляюще (С учетом того что Пол был похож на того косплеера из ТикТока)
Совсем делать нех
Отвратительно. Аниме ещё никогда так не обсирали.
Тем более - за что обосрали эту малышку?
Ты про Аню или Йор?)