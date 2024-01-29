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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.1 229 оценок

Игроки превращают бойцов Tekken 8 в персонажей из аниме Spy x Familiy

Gruz_
Новости

Наверняка фанаты аниме "Spy × Family: Семья шпиона" и представить себе не могли, что увидят своих любимых персонажей в файтинге. Но теперь, с появлением в Tekken 8 творческого режима, Аня, Лойд и Йор появятся на бойцовской арене и будут готовиться к участию в турнире на звание "Короля Железного Кулака".

Ролие, опубликованное в аккаунте "BuffGigas" на X, показывает, как семья представлена в новой игре франшизы. С помощью инструментов для редактирования игрок превратил Рейну, Алису и Виктора в Йора, Аню и Лойда соответственно.

Результат стал вирусным в социальных сетях и показал, что в игре есть много возможностей для создания персонажей поп-культуры с высокой степенью достоверности, используя богатые возможности Tekken 8. Именно поэтому с момента выхода игры данный инструментарий широко используется сообществом.

Напомним, что Tekken 8 уже доступна на платформах PS5, Xbox Series и PC.

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4
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 4
Ваш комментарий
[Dunkan]

Кастом в 8 части пока что скудный, но имеет хороший потенциал, недавно видел как из Пола делали Ханму Юдзиро, выглядит очень даже впечатляюще (С учетом того что Пол был похож на того косплеера из ТикТока)

1
Анна Кранцове

Совсем делать нех

0
DezmondAin Grimm

Отвратительно. Аниме ещё никогда так не обсирали.

Тем более - за что обосрали эту малышку?

-5
ShabbyIgal

Ты про Аню или Йор?)

0