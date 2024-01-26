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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8 177 оценок

Игроки превратили персонажей Tekken 8 в Джона Уика и других героев с помощью кастомизации

Simple Jack
Новости

Tekken 8 только успела выйти, а пользователи уже вовсю испытывают различные возможности игры. В частности, многие фанаты распробовали меню кастомизации персонажей, возможности которого в новой части серии оказались особенно широкими.

На Reddit игроки продемонстрировали Виктора в образе Джона Уика, Ларса в образе Гоку и Джина в образе Леона из Resident Evil. Все трансформации были проделаны без каких-либо сторонних модификаций.

Tekken 8 вышла 26 января на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На момент публикации материала игра получает смешанные оценки в Steam.

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Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 2
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