Игроки превратили персонажей Tekken 8 в Джона Уика и других героев с помощью кастомизации

Tekken 8 только успела выйти, а пользователи уже вовсю испытывают различные возможности игры. В частности, многие фанаты распробовали меню кастомизации персонажей, возможности которого в новой части серии оказались особенно широкими.
На Reddit игроки продемонстрировали Виктора в образе Джона Уика, Ларса в образе Гоку и Джина в образе Леона из Resident Evil. Все трансформации были проделаны без каких-либо сторонних модификаций.
Tekken 8 вышла 26 января на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На момент публикации материала игра получает смешанные оценки в Steam.
леон прям вылетый
Jo N Vik какой-то получился