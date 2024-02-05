Игроки Tekken 8 называют Джун Казаму "сломанной" и требуют её ослабления

За несколько дней, прошедших с момента запуска Tekken 8, игроки смогли выяснить, какие персонажи сильнее остальных. И хотя никто не достиг уровня Лероя или Фахумрама из Tekken 7, Джун Казама — явный лидер, который заслуживает некоторых нерфов.

Джун Казама уже давно является важным персонажем серии Tekken, даже если она была играбельна лишь в нескольких частях. Ее редизайн в Tekken 8 и новый набор приемов заставили многих фанатов старой школы с нетерпением ждать, как серия изменит этого персонажа.

В Tekken 8 было много шумихи вокруг ее появления и переосмысления, но это ожидание было быстро сглажено тем, насколько силен этот персонаж. С первого дня она занимает верхние строчки всевозможных списков сильнейших бойцов.

Сочетание легких и безопасных ударов и ряда других элементов заставило даже легенду серии файтингов Knee назвать ее "сломанной".

Когда файтинг только выходит, в нем обязательно есть персонажи, которые действительно выделяются из толпы. И хотя в последнее время Tekken известен тем, что в целом хорошо сбалансирован, Tekken 7 дорабатывался почти десять лет, в то время как Tekken 8 - игра свежая.

И хотя ни один из персонажей Tekken 8 не является настолько хорошим, чтобы разрушить игру, есть несколько, которые очень близки к этому. Драгунов и Кинг вызывают вопросы по мере того, как игроки начинают изучать их сильные стороны, а Джун, по общему мнению, является самой крутой из всех.

Слово Knee - не истина в последней инстанции, когда речь идет о Tekken, но оно имеет вес. Он не стал бы легкомысленно называть персонажа сломанным.

Будет ли Джун доминировать на турнирах после начала Tekken 8 Tekken World Tour, еще предстоит выяснить, но пока она кажется лидером в борьбе за звание лучшего персонажа в игре.