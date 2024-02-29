Из сети начинают удалять моды на обнажение женских персонажей в Tekken 8

Недавно вышедший файтинг Tekken 8 порадовал сообщество геймеров зрелищными эффектами благодаря Unreal Engine 5, легко осваиваемыми приемами и богатой кастомизацией персонажей. В особенности проект оценили игроки на ПК и моддеры, которые тут же принялись создавать новые костюмы для персонажей и экспериментировать с моделями героев. К сожалению, слишком откровенный контент от пользователей не оценили администраторы различных площадок, которые принялись удалять моды из категории "18+".
Движок Tekken 8 оказался очень доступным для редактирования. Без особого труда в файтинге можно изменять модели и добавлять различные объекты в удобном формате. Это позволило сообществу создать более сотни модов всего за месяц после релиза игры. Среди десятка пользовательских модификаций были и те, которые раздевали героинь файтинга. Они пользовались большой популярностью среди игроков, но внезапно стали пропадать с общего доступа.
Сперва пользователи обвинили разработчиков Tekken 8 в удаление откровенных модов, однако выяснилось, что это решение приняли персонально отдельные площадки, где они размещаются. Свое решение они оправдали тем, что некоторым героиням файтинга еще не исполнилось 18 лет. Администраторы платформ посчитали нужным воспринимать информацию из Википедии и при этом игнорировать историю самой серии и высказывание продюсера, который говорил о том, что всем персонажам уже по 30 лет - как и самой франшизе.
Для тех, кто желает ознакомиться с удаленными модификациями для Tekken 8, они доступны для скачивания бесплатно с нашего сайта.
А чё так - зависть разрабов?))))
Сиськен 8
Кому эти моды вообще мешают?
А как издателю скины впаривать если можно тупо скачать моды да они ещё порой куда красивее и качественнее чем платные шкурки потому что делают с душой.
Когда разработчик обращается к ресурсу с удалением определенного материала, выбора не остается.
Суды и прочие юридические проблемы никому не нужны. Тем более интернет в западном сегменте максимально прозрачный, и найти хозяина ресурса очень легко.
Условный плейграунд на страйки от разработчиков текена может лишь посмеяться. Блокировка сайта в регионе который максимально не популярен - не страшно. Суды, пересуды - ресурс не в правовом поле.
Как только русские начнут обращаться к нашему любимому сайту, тогда тоже начнут удалять и цензурить всё со страшной силой.
Гумасеки
Просто у фемок и квиров пердаки горят уже от самой игры. Нагнуть Bandai Namco Entertainment у этих долбанутых руки коротки, а с наездом на мододелов никаких проблем нет.
Без модов для женских персонажей играть не так интересно)
действительно. в инете же так мало контента для дрочки. только в играх его и можно найти
Ну наверное ты в этом деле мастер раз так говоришь, трудовая мазоль у тебя на руках от всего этого. А остальным просто приятно играть с новой внешкой у девушек, а не просто стандартной.
Модов то две с половиной штуки,хотя наряды симпотные.
бедные извращенцы! теперь придется дрочить на тоже самое но в интернете. как же так!