Йошимицу, Алиса, Зафина и другие крутые бойцы в свежем трейлере Tekken 8

К уже анонсированным персонажам Tekken 8, которые были доступны в рамках закрытого бета-тестирования, присоединяются новые герои. Разработчики из студии Bandai Namco опубликовали новый зрелищный трейлер файтинга, в котором представили новых играбельных бойцов. Судя по всему, в Tekken 8 будет представлен самый большой ростер персонажей из всей франшизы.
Новый трейлер раскрывает появления уже хорошо знакомых героев по предыдущим частям Tekken. В новой части файтинга игроков ждут Дьявол Джин, Алиса Босконович, Ли Чаолан, Йошимицу, Панда и другие бойцы. Компанию им составит очаровательная Зафина, которая в Tekken 7 появилась только в качестве DLC-персонажа, но теперь будет включена в основной состав бойцов.
Полный список доступных героев будет опубликован 2 и 12 ноября, когда анонсируют двух оставшихся персонажей. Релиз Tekken 8 состоится 26 января для ПК, PS5 и Xbox Series X.
Есть!Драгонов будет!
ой ростер на релизе будет больше чем в 7 части, трусами японок клянусь- на деле опять мелковат.