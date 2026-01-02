Кацухиро Харада официально ушел из Bandai Namco и попрощался с франшизой Tekken

Кацухиро Харада, ответственный за культовую серию Tekken, объявил об официальном уходе из Bandai Namco после десятилетий работы над франшизой. Это событие стало завершением целой эпохи одной из самых долгоживущих и уважаемых серий в жанре файтингов.

Харада сообщил через социальные сети, что он «больше не является разработчиком/создателем серии Tekken». Продюсер и геймдиректор серии добавил, что «Harada_TEKKEN мертв».

Харада, ставший настоящей иконой в игровой индустрии, возглавлял Tekken с самого начала и на протяжении почти трех десятилетий играл ключевую роль в развитии и эволюции франшизы. Для Bandai Namco его уход означает значительные изменения и оставляет большую неопределенность в отношении будущего серии.

Подробности о том, кто возглавит франшизу и какими будут следующие профессиональные шаги Харады после ухода из японской компании, пока не известны.