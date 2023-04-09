Кацухиро Харада подтвердил, что в Tekken 8 будет кроссплей и сетевой код Rollback, и намекнул на кол-во персонажей ©

Сегодня главный продюсер Кацухиро Харада поделился многообещающими новостями с теми, кто задается вопросом, будет ли Tekken 8 поддерживать кроссплей и неткод Rollback.

Отвечая на вопрос в Твиттере, господин Харада подтвердил, что да, Tekken 8 "конечно же" будет поддерживать кроссплей. Он также объяснил, почему она не была реализована в Tekken 7.

Кроссплей? Конечно будет. Кстати, когда выходили консоли предыдущего поколения, я уже предлагал кроссплей между двумя платформерами. Однако в то время они враждовали друг с другом из-за взаимных интересов (и проблемы безопасности P2P) и неоднократно отказывались. Помните, как несколько лет назад они объявили, что открыты для кроссплея? Но на самом деле, в то время они не поддерживали активно третьих лиц, и препятствия были довольно высокими. Остаются еще некоторые проблемы, но это будет возможно.

Кроме того, Харада также подтвердил, что да, неткод Rollback уже реализован.

уже установили ее, и в ней уже есть то, что вы хотите. Причина, по которой мы не делаем больших анонсов, таких как кроссплей, заключается в том, что даже если мы сделаем большие анонсы, люди вроде вас будут только говорить что-то вроде: "Вааааа! Это нормально в наше время".

Он также дал интересный ответ на вопрос о том, сколько персонажей мы можем ожидать в Tekken 8 на релизе.

Я думаю, это намного больше, чем у Capcom. Конечно, моделирование персонажей, риггинг и дизайн костюмов - все это новые активы, так что это тяжелая работа. Вот почему мы стараемся увеличить количество на релизе.

Кстати, Харада также сообщил, что костюм по умолчанию был заказан художнику из-за пределов Японии, с которым он познакомился в соцсетях. Он не упомянул, какой персонаж будет носить этот костюм.

Tekken 8 выйдет для ПК, Xbox Series X|S и PS5, и пока не имеет даты выхода или окна.