Кацухиро Харада подтвердил, что в Tekken 8 будет кроссплей и сетевой код Rollback, и намекнул на кол-во персонажей

Сегодня главный продюсер Кацухиро Харада поделился многообещающими новостями с теми, кто задается вопросом, будет ли Tekken 8 поддерживать кроссплей и неткод Rollback.
Отвечая на вопрос в Твиттере, господин Харада подтвердил, что да, Tekken 8 "конечно же" будет поддерживать кроссплей. Он также объяснил, почему она не была реализована в Tekken 7.
Кроссплей? Конечно будет. Кстати, когда выходили консоли предыдущего поколения, я уже предлагал кроссплей между двумя платформерами. Однако в то время они враждовали друг с другом из-за взаимных интересов (и проблемы безопасности P2P) и неоднократно отказывались. Помните, как несколько лет назад они объявили, что открыты для кроссплея? Но на самом деле, в то время они не поддерживали активно третьих лиц, и препятствия были довольно высокими. Остаются еще некоторые проблемы, но это будет возможно.
Кроме того, Харада также подтвердил, что да, неткод Rollback уже реализован.
уже установили ее, и в ней уже есть то, что вы хотите. Причина, по которой мы не делаем больших анонсов, таких как кроссплей, заключается в том, что даже если мы сделаем большие анонсы, люди вроде вас будут только говорить что-то вроде: "Вааааа! Это нормально в наше время".
Он также дал интересный ответ на вопрос о том, сколько персонажей мы можем ожидать в Tekken 8 на релизе.
Я думаю, это намного больше, чем у Capcom. Конечно, моделирование персонажей, риггинг и дизайн костюмов - все это новые активы, так что это тяжелая работа. Вот почему мы стараемся увеличить количество на релизе.
Кстати, Харада также сообщил, что костюм по умолчанию был заказан художнику из-за пределов Японии, с которым он познакомился в соцсетях. Он не упомянул, какой персонаж будет носить этот костюм.
Tekken 8 выйдет для ПК, Xbox Series X|S и PS5, и пока не имеет даты выхода или окна.
Как же все ПРО-игроки плакали и просили, что бы персов стало меньше, а Харада снова всех переиграл и сделает их еще больше. Гений.
Кароче опять мелкий ростер...
Мелкий? Вроде больше чем у МК11 и SF5
30+ Это мелкий ростер?
Да 50 хотя бы на релизе.
Я на релизе имел ввиду.
51, суд по скрину.