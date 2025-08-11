Кацухиро Харада показал новый облик Миари Зо и пообещал пофиксить неверные пропорции персонажей Tekken 8

Образ Миари Зо из рекламного трейлера

Во время EVO 2025 компания Bandai Namco сообщила, что четвертым DLC персонажем второго года Tekken 8 станет новый персонаж — Миари Зо (Miary Zo), родом из Мадагаскара. После этого компания опубликовала концепт-арт героини. Публикация стала причиной бурных дискуссий в сети о том, что две версии героини сильно отличаются друг от друга.

Услышав эту обратную связь, бессменный руководитель серии Tekken Кацухиро Харада высказался по этому поводу в сети X. Харада показал обновленную модель лица Миари после отзывов фанатов, а также сообщил, что в Tekken 8 будет исправлена ошибка с пропорциями персонажей.

По его словам, они надеются, что исправление будет готово к следующему обновлению Tekken 8, запланированному на сентябрь.

«Сейчас как раз занимаемся корректировкой... Также исправляем баг, из-за которого пропорции персонажей — таких как Асука и другие — неправильно компилировались с одинаковыми значениями. Рассчитываем пофиксить это в следующем патче...».

Вместе с постом он также опубликовал несколько изображений с новой героиней:

По сравнению с первым трейлером, дизайнеры Tekken, похоже, изменили ее глаза, брови, рот, щеки и добавили родинку под одним глазом. Учитывая, что эти изменения были показаны менее чем через неделю после ее анонса, вполне вероятно, что они уже работали над ее внешностью, и Харада хотел продемонстрировать прогресс, которого они добились.