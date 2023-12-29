Кацухиро Харада помимо Tekken 8 работает и над "другими вещами"

Кацухиро Харада, режиссер Tekken 8, работает над "другими вещами" помимо файтинг-франшизы. Легендарный игровой продюсер Bandai Namco поделился своими амбициями на 2024 год и намекнул на большие анонсы в подходящее время.
Информацию представил сайт 4gamer.net, на котором была размещена серия сообщений от создателей японской индустрии. По словам Харады, другие проекты уже находятся в разработке у их команд, но пока об этом ничего нельзя говорить.
Мы также разрабатываем еще кое-что помимо Tekken, так что мы сможем объявить о них, когда придет время".
Кстати, стоит напомнить, что режиссер Tekken 8 - бывший сотрудник Project Soul, студии, которая занимается файтингом SoulCalibur. А поскольку последняя игра серии вышла в 2018 году, то анонс сиквела SoulCalibur 6 можно было бы только приветствовать. Однако Харада работал над сагой только до выхода четвертой игры (2008 год). Поэтому его возможное возвращение - всего лишь предположение.
Tekken 8 выйдет 25 января на PS5, Xbox Series и PC.
Другие вещи это tekken 9