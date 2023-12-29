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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.8 135 оценок

Кацухиро Харада помимо Tekken 8 работает и над "другими вещами"

Gruz_
Новости

Кацухиро Харада, режиссер Tekken 8, работает над "другими вещами" помимо файтинг-франшизы. Легендарный игровой продюсер Bandai Namco поделился своими амбициями на 2024 год и намекнул на большие анонсы в подходящее время.

Информацию представил сайт 4gamer.net, на котором была размещена серия сообщений от создателей японской индустрии. По словам Харады, другие проекты уже находятся в разработке у их команд, но пока об этом ничего нельзя говорить.

Мы также разрабатываем еще кое-что помимо Tekken, так что мы сможем объявить о них, когда придет время".

Кстати, стоит напомнить, что режиссер Tekken 8 - бывший сотрудник Project Soul, студии, которая занимается файтингом SoulCalibur. А поскольку последняя игра серии вышла в 2018 году, то анонс сиквела SoulCalibur 6 можно было бы только приветствовать. Однако Харада работал над сагой только до выхода четвертой игры (2008 год). Поэтому его возможное возвращение - всего лишь предположение.

Tekken 8 выйдет 25 января на PS5, Xbox Series и PC.

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Tekken 8
26.01.2024
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