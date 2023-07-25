Кацухиро Харада: в одиночной кампании Tekken 8 не будет недостатка в контенте ©

Кацухиро Харада, геймдиректор Tekken 8, высказался в Twitter по поводу количества однопользовательского контента в грядущем файтинге. Вкратце он заявил, что недостатка в однопользовательском контенте, а также в дополнительных игровых режимах не будет.

Харада, который участвует во франшизе с момента выхода оригинальной игры и даже озвучивал в прошлом таких персонажей, как Йошимитсу, получил вопрос об этом через Twitter. В ответ геймдиректор ответил различным пользователям, успокоив их.

Как я уже говорил, Tekken с 1990-х годов был пионером в области создания не только соревновательных инструментов, но и однопользовательских режимов, дополнительных режимов и сюжетных игр. Сейчас я не могу назвать подробности, но мы сможем рассказать об этом подробнее до даты релиза.

Другой поклонник сказал, что для них важен однопользовательский контент, поскольку не все умеют играть в соревновательные режимы. Харада снова напомнил о том, насколько важно для Tekken 8 предлагать столько видов контента:

Да, конечно, это важно. Мы рады росту современного киберспорта, но до этого мы очень ценим комплексность и ценность игры как полноценного продукта.