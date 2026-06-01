Команда продолжает разваливаться: внезапно режиссер Tekken 8 Кохэй Икеда покинул студию после 20 лет работы

Сегодня, 1 июня, стало известно об очередной серьезной потере в рядах Bandai Namco. Геймдиректор файтингов Tekken 7 и Tekken 8 Кохэй Икеда официально объявил о своем уходе из компании. Режиссер покидает студию спустя двадцать лет преданной работы.

В открытом письме, адресованном фанатскому сообществу в социальной сети X, Икеда подвел итоги своей многолетней карьеры. Он вспомнил, что его путь в Bandai Namco начинался с участия в разработке Soulcalibur IV, после чего он прочно закрепился в команде создателей «Железного кулака». Свое время, проведенное за работой над Tekken, геймдиректор назвал «одним из самых заветных и ценных опытов в жизни», выразив глубокую благодарность своим наставникам, бывшим коллегам и всему мировому сообществу файтингов.

Икеда не стал вдаваться в конкретные подробности о причинах своего внезапного ухода, однако намекнул на свое профессиональное будущее. Он заявил, что планирует «бросить вызов новым задачам» в качестве разработчика видеоигр, так что, вероятно, скоро мы услышим о его новых начинаниях. Относительно судьбы Tekken 8 бывший директор постарался успокоить аудиторию: по его словам, серия остается в надежных руках «невероятной команды», которой он передал свои знания и ценности проекта.

Впрочем, слова Икеды слабо успокаивают фанатов, ведь эта кадровая перестановка вызывает очень серьезное беспокойство за будущее Tekken и всего жанра трехмерных файтингов, популярность которого последние годы держалась практически на одной этой франшизе. Череда крупных увольнений в Bandai Namco выглядит пугающе: всего полгода назад корпорацию покинул легендарный бессменный продюсер серии Кацухиро Харада. Если бы ветераны студии действительно уходили на «пенсию», поскольку просто выгорели и устали от многолетней индустрии, это было бы вполне нормальным и естественным процессом. Однако недавний случай с Харадой (который уже успел открыть свою собственную независимую студию), а теперь и уход Икеды ради создания новых проектов, наглядно демонстрируют: проблема кроется в чем-то другом. Очевидно, что внутри издательства есть творческие или корпоративные конфликты, которые заставляют талантливых авторов бежать из родных стен.