Команда Tekken 8 работает над механизмом защиты от намеренного выхода из онлайн-матчей

Bandai Namco планирует внести серьезные изменения в мультиплеер Tekken 8. Ожидается, что в последующих обновлениях игры появится механизм борьбы с игроками, когда люди специально выходят из матчей, чтобы избежать поражения.
Сейчас в Tekken 8 нет никакой системы штрафов за отключение, поэтому люди могут свободно выходить из матчей, не опасаясь понести какое-либо наказание. Тем не менее, команда сообщила, что в будущем она будет работать над тем, чтобы отсеивать тех, кто бросает игру в ярости, и избежать головной боли для легальных игроков.
Прежде всего, будет внедрен счетчик количества отключений, чтобы люди могли избегать тех, кто часто отключается, а в будущем разработчики намерены запретить выходить из игры. Изначально игрокам, которые слишком часто покидают матчи Tekken 8, будет отправляться только уведомление, а затем - временный или постоянный бан, в зависимости от поведения конкретного юзера.
Bandai Namco Games советует игрокам сообщать о тех, кто в гневе бросает матч, либо посетив их профиль и сообщив об их намеренном отказе от участия в матче, что будет отслежено командой. Другой способ - записать матч и поделиться им в Twitter под хэштегом #T8_report.
Новость хорошая, но блин, у меня восьмой периодически вылетает с ошибкой UE5 посреди матча... как бы не словить в будущем какой то рандомный бан, тупо от того что сама игра выбивает ошибку, а не ты намеренно ливаешь посреди матча
у меня на боксе тоже выкидывает иногда посреди онлайн-матча из сети. И помогает только перезапуск игры