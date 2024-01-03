Команду разработчиков Tekken 8 обвинили в расизме

В наши дни очень легко быть обвиненным в расизме. В данном случае претензии коснулись команду разработчиков Tekken 8, которая в данный момент заканчивает работу над игрой. Однако директор серии Кацухиро Харада ответил на то, что он, очевидно, посчитал оскорблением, которое он не хочет оставлять без внимания.
Тал Unapolagetically Black написал на X, бывшем Twitter, сообщение, направленное против Харады и команды Tekken:
Единственная причина, по которой Эдди Гордо еще не представлен, заключается в том, что сценаристы Tekken - расисты и им наплевать на черных или темнокожих персонажей, так что пройдет еще немало времени, прежде чем появятся настоящие бойцы, а не эти белые латиносы и азиаты.
Харада прямо ответил: "Если вы думаете, что сможете привести такие доводы и их пропустят мимо ушей, то вы ошибаетесь.
Лерой и Рэйвен надерут вашу задницу. Если подумать, в американских сериалах и фильмах, которые я люблю, нет ни одного японского персонажа, но я никогда не чувствовал себя дискриминированным из-за этого. В чем, по-вашему, принципиальная разница между вами и мной? (Уверен, вы не поймете). У вас нет логики, вы просто заблуждающийся человек, который даже не понимает, что говорит глупости, даже если руководствуется эмоциями.
Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X и S.
Так, а минусы в чём?
ну для талерастов минус
так есть же в игре негры, им мало?
Видимо мало раз написал что сценаристы Tekken - расисты
Да и вообще что в Tekken что в Street Fighter есть персонажи разных национальностей это нормально
Хотя я не удивлюсь если будет такая новость "Команду разработчиков Tekken 8 попросили убрать упоминание о национальности персонажа"
В нынешнее время это как комплимент звучит.
А это наверное то самое "Другое" )
А есть американские современные фильмы где представлены сильные и независимые азиаты мужчины? правильно их нет, есть представленные раздражающие архитипичные феминистки азиатки или негры но практически нет главных ролей с азиатами мужчинами
Да-да, вот из-за того, что слушали таких же... альтернативно одарённых, мы имеем чёрных эльфов, чёрных дворфов, толстых бодипозитивщиц на каждом шагу и так далее. И так то, в игре есть чёрные персонажи, просто их столько, сколько нужно
Харада красавчег. Все по делу ответил.
"Если подумать, в американских сериалах и фильмах, которые я люблю, нет ни одного японского персонажа" а классно мужик сказал, он хоть понял что это звучит примерно так же как "я люблю смотреть именно те американские фильмы и сериалы, в которых нет ни одного японского персонажа".
А вот если подумать адекватно, то на ум как минимум приходит Хироюки Санада, который является популярным японским актёром, на счету у которого Час Пик 3, 47 ронинов, Росомаха (Бессмертный), Последний самурай, Джон Уик 4, сериал LOST, Mortal Kombat (2021) где его роль Скорпиона была одним из плюсов фильма
Ну кроме Хироюки Санады и Кэри-Хироюки Тагава " Пантелеимон" и вспомнить не кого хотя Кэри-Хироюки Тагава американский актёр японского происхождения а вот прям японцев почти и не вспомнить
Какой еще "американский"?
Шанг Цунг наш! ))
Если точнее Пантелеимон такое имя он принял
Короче вся вонь от этого поста из-за того, что чувак не умеет в серию ударов, а любит закликивать парой кнопок.
Кстати да парень говорит что мало темнокожих в игре но нельзя исключать их появление
Некоторые уже появились
Про некоторых мог забыть не считая Эдди и Кристи
И это мало?
На что только не идут что бы поиграть за Гордо)
Нет нигде японцев, потому что после тех далёких событий, америкосы просто сделали всех японцев терпилами и относятся так к них, до сегодняшних дней, а японцы и рады прыгать и лобызать перед своими хозяевами, напрочь позабыв всё
Ну хоть у этого японца нашлось в штанах кое-что, чтобы высказать своё мнение, хозяевам жизни!
Не исключено что тот же Эдди будет как DLC и игра еще не вышла так что не надо гнать на разрабов
хахахаххаха
А ну очкарик он может а, вы и дальше покупайте его игры за 60 баксов ))) мусор очередной выкатил бабла срубить захотел