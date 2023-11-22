Компания Bandai Namco представила имиджевую песню для файтинга Tekken 8 в исполнении японской группы The Last Rockstars

Компания Bandai Namco представила имиджевую песню для грядущего файтинга Tekken 8 под названием "Mastery" в исполнении японской супергруппы The Last Rockstars.
В состав супергруппы, образованной в 2022 году, входят четыре крупнейшие рок-звезды японской музыкальной сцены: Ёсики Хаяси из X Japan, Хидэто Такараи из L'Arc-en-Ciel и Vamps SUGIZO из X Japan и Luna Sea, а также Miyavi. Песня была исполнена вчера во время тура группы "Psycho Love" на Ariake Arena в Токио.
Поклонники The Last Rokstars, возможно, узнают эту песню, поскольку в Японии исполнялась ее версия под названием "Messiah", но "Mastery" была переписана с новым текстом и аранжировкой.
В пресс-релизе, сопровождающем новость, песня описывается как отражающая напряженные бои и эмоциональный сюжет игры.
Выше вы можете посмотреть вчерашнее живое исполнение песни, предоставленное пользователем Toshi Aizawa. Имейте в виду, что название песни указано как "Messiah", но официальное название теперь "Mastery". Вероятно, что мы получим официальный клип ближе к релизу игры.
Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года.