Король снова в деле: Армор Кинг вернётся в Tekken 8 этой осенью

Bandai Namco официально подтвердила, что Армор Кинг станет третьим DLC-бойцом второго сезона Tekken 8. Для обладателей Season 2 Character Pass он откроется уже 13 октября 2025 года, а все остальные смогут опробовать бойца с 16 октября.

Этот культовый рестлер, облачённый в маску ягуара, снова вступит в бой, продолжая давнюю вражду с Кингом. В новой части Армор Кинг по-прежнему полагается на грубую силу и броски, но получил и ряд свежих приёмов, отражающих обновлённую боевую систему Tekken 8.

Кроме того, анонсирована Миари Зо — следующий и, вероятно, финальный боец второго сезона. Её дебют состоится позже, а в зимнем обновлении игроков ждет новая арена — Baobab Horizon, вдохновлённая пейзажами Мадагаскара.

Tekken 8 остаётся в центре внимания как у новичков, так и у ветеранов жанра: разработчики продолжают улучшать геймплей и расширять ростер. Игра уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.