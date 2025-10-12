Красотка Миари Зо вступает в бой: новый персонаж Tekken 8 дебютирует в декабре

Bandai Namco объявила дату выхода нового DLC-персонажа Миари Зо для Tekken 8. Владельцы Season 2 Character Pass смогут опробовать её боевые навыки уже 1 декабря, тогда как все остальные игроки получат доступ к Миари Зо 4 декабря.

Миари Зо — 18-летняя уроженка Мадагаскара, ростом 158 см, чья страсть к животным и их поведению вдохновила её на изучение боевых искусств. В её арсенале — мораинги и другие африканские боевые техники, которые она переняла, наблюдая за движениями животных. Герой тесно связан с кольцехвостыми лемурами «Ванилла» и «Какао», за которыми она ухаживает и наблюдает.

Любопытная и энергичная, Миари Зо обладает уникальной боевой манерой, отличающейся гибкостью и быстротой, что делает её привлекательным дополнением для фанатов серии. Любимая еда персонажа — равитото, а день рождения — 20 марта.

Tekken 8 уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam, и появление Миари Зо обещает разнообразить боевую сцену, привнеся свежий стиль и необычные комбинации ударов. Игрокам предстоит освоить её уникальные движения, вдохновленные природой, чтобы эффективно противостоять соперникам и создавать новые стратегии в динамичных поединках.