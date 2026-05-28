Кунимицу пополнила ростер Tekken 8 в рамках раннего доступа

Издательство Bandai Namco Entertainment сообщило о выходе Кунимицу в раннем доступе

для файтинга Tekken 8. Персонаж открывает состав бойцов третьего сезонного пропуска, а полноценный релиз дополнения для всех игроков намечен на 2 июня.

Боевой стиль Кунимицу традиционно завязан на скрытности и тактике проникновения. Согласно сюжету, героиня маскируется под учащуюся Политехнической школы Мисима для сбора данных о «Мисима Дзайбацу», где заключает союз с Рейной.

Изучив древний документ, Кунимицу начинает преследовать Куататоу — девять проклятых клинков, населенных злыми духами. При этом ее главной задачей остается похищение легендарного меча у Ёсимицу, давнего соперника ее матери.