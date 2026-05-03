Кунимицу возвращается в Tekken 8 уже 27 мая - знакомый персонаж с непростой историей усиливает ростер

Tekken 8 продолжает расширять состав бойцов: Кунимицу станет доступна 27 мая для владельцев Character Pass 3-го сезона и с 1 июня — для всех остальных игроков. И это не просто очередной DLC, а возвращение одного из старейших персонажей серии.

Кунимицу появилась ещё в ранних частях Tekken, но долгое время оставалась в тени более популярных бойцов. Её история — смесь ниндзя-романтики и моральной серой зоны: от воровки с «благими намерениями» до изгнанницы клана Мандзи после предательства. Такой бэкграунд делает её заметно интереснее типичных архетипов файтингов.

С точки зрения геймплея возвращение Кунимицу — логичный шаг. Серии Tekken всегда шли на пользу быстрые, техничные персонажи с нестандартными приёмами, и она как раз из таких. Это хороший способ освежить мету без радикальных изменений.

В целом добавление выглядит скорее как работа с фанатской базой, чем попытка удивить. Но это не минус: в эпоху сервисных игр стабильное и понятное развитие ростера часто ценится выше громких, но спорных экспериментов.

Если Bandai Namco продолжит в том же духе, Tekken 8 сможет удерживать интерес игроков не только за счёт киберспорта, но и за счёт грамотного возвращения знаковых персонажей.